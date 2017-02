Drops of Jupiter , è un sistema di moduli idroponici domestici di Crunchlab , piccole serre alimentate grazie ai concentratori solari Eni LSC, riduce la dispersione di acqua dell’80%. Un prototipo che potrà avere moltissime applicazioni future.

Besafe Solar

, è la tenda alimentata ad energia solare dei makers

Asterapp

autosufficente e dedicata al primo soccorso delle popolazioni colpite da calamità. Alimentata ad energia solare grazie ai pannelli flessibili Eni OPV è autosufficiete a livello energetico e dedicata al primo soccorso delle popolazioni in emergenza.

Supernova , un progetto realizzato da Affari Puliti . Si tratta di elementi architettonici destinati a convogliare la luce solare in ambienti nei quali non è possibile garantire illuminazione naturale.

La Fulgor , una lampada che di giorno filtra la luce e accumula energia, di notte illumina, di John Volpato e PoPlab .

Ma non è tutto: allo stand del cane a sei zampe “Innovation for Energy” abbiamo avuto modo di vedere molti altri progetti del portafoglio Eni dedicati a efficienza energetica ed energie rinnovabili come

Digital Home, un home gateway che registra e interagisce permettendo agli oggetti intelligenti collegati di adattarsi alle esigenze della casa e di ciascuno dei suoi abitanti.

Digital Earth, è invece capace di analizzare le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua proveniente dai pozzi, già utilizzato in zone in cui Eni opera come l’Africa.

Digital Employee è un braccialetto identificativo personale con tutte le informazioni che riguardano la salute di una persona e all’occorrenza può dare informazioni salva-vita ai soccorritori.