Dove buttare la pittura

Avete appena imbiancato casa, dipinto una sedia, insomma avete usato barattoli di vernice e ora è mezzo vuoto e vorreste disfarvene. Il nostro consiglio è ovviamente di conservarla fino al prossimo utilizzo. Se proprio non volete conservarla, dovete buttarla e smaltirla nel modo giusto.

Dove buttare i barattoli di pittura?

Bisogna portare la vernice in un centro di raccolta apposito. Se avete finito di usare la vernice e dovete buttare il barattolo, bisogna andare nell’apposita isola ecologica dove trovare contenitori specifici in cui buttarli. I barattoli di pittura contengono all’interno materiale tossico che non rende possibile smaltirli nell’alluminio.

Facciamo però una necessaria distinzione. Le vernici a base d’olio devono essere smaltite necessariamente in un centro di raccolta specializzato, perché contengono sostanze nocive e dell’elevato grado di infiammabilità. Quindi non resta che andare in un’isola ecologica. Le vernici a base d’acqua invece non sono considerate un rifiuto tossico, ma vi consigliamo in ogni caso di andare in un’isola ecologica per buttarle.

Infine, da ricordare. Cose da NON FARE MAI.

Non gettare la vernice negli scarichi. Non versare la vernice sul terreno. Non lasciare le latte di vernice all’esterno dei cassonetti.

La vernice è un materiale tossico, un rifiuto pericoloso. Altri rifiuti pericolosi sono:

farmaci scaduti

Siringhe

Trielina, acquaragia

Combustibili solidi e liquidi

Oli vegetali e oli combustibili per auto

Pile e batterie

Transistor, calcolatrici, computer

Mercurio

Quindi i barattoli di vernice, così come gli altri rifiuti pericolosi, non devono essere abbandonati o dispersi nell’ambiente. Fate attenzione e salvaguardate il pianeta.

Se vuoi sapere dove si butta il polistirolo clicca qui.

Se vuoi sapere dove si butta la carta clicca qui.

Se vuoi sapere dove si butta il pacchetto di sigarette clicca qui.

Se vuoi sapere dove si butta la plastica clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano i cd clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano i cartoni della pizza clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano gli scontrini clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano le cartucce della stampante clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano le grucce clicca qui.