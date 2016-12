I vantaggi di attivare una fornitura energetica Green

Il mercato dell’energia offre alla clientela molte scelte per quanto riguarda il piano di fornitura. Questo tipo di decisione può tuttavia diventare ardua poiché le necessità, i profili e gli stili di consumo variano da caso a caso e non esiste un’unica tariffa, valida per tutti. Non è raro che un’azienda scelga un preciso fornitore, lasciandosi convincere da un’offerta che sembra conveniente ma che in realtà la porterà a spendere più di quanto aveva preventivato. Questo perché quella tariffa non tiene conto delle sue specifiche esigenze. Gli espedienti per risparmiare coscienziosamente sono molteplici ed uno dei principali è quello di aprirsi al mondo green e alla fornitura di energia rinnovabile, i cui vantaggi non sono ovviamente solo economici ma anche ambientali.

L’ambiente che ci circonda purtroppo si trova a vivere in una condizione di grande disagio e non si può dire assolutamente in salute. Le fonti di energia rinnovabile, sono forme di energia derivanti da fonti inesauribili, come sole, vento, acqua, biomasse e geotermia e che rispetto alle fonti di energia tradizionale presentano vantaggi importanti da un punto di vista ambientale e sanitario.

La produzione di energia da combustibili fossili o di energia nucleare comporta un grossissimo impatto ambientale e rappresenta una delle prime cause del surriscaldamento globale, dovuto all’aumento ed alla liberazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Questo causa il fenomeno delle piogge acide dovuto al rilascio di anidride solforosa e determina elevati rischi di inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere, con la conseguente problematica di gestione e stoccaggio delle scorie radioattive.

Le sostanze inquinanti prodotte dall’energia nucleare e/o dall’utilizzo di combustibili fossili possono produrre oltre che danni enormi per l’ambiente, seri problemi anche per quanto riguarda la salute degli esseri viventi, causando o favorendo l’insorgere di malattie oncologiche, polmonari e cardiache.

Al contrario le rinnovabili hanno un impatto ambientale e sanitario decisamente minore, sono localmente sostenibili e rappresentano una fonte di energia inesauribile poiché si rinnova in cicli brevissimi rispetto a quelli dei combustibili di origine fossile.

L’utilizzo e la produzione di energie da fonti rinnovabili può garantire una stabilità di fornitura di energia, coprendo i picchi di fabbisogno energetico e riducendo la dipendenza da fornitori esteri di energia. Contribuisce inoltre a contenere i costi dell’energia stabilizzandone i prezzi di acquisto e favorendo così lo sviluppo economico, con conseguente ricaduta positiva sull’occupazione, e sull’industria.

A causa dei sempre più preoccupanti problemi di inquinamento e di spreco, la società è più sensibile ed attenta alle tematiche del riciclo e della salvaguardia ambientale. Scegliere di avvalersi delle fonti di energia rinnovabili è un’importante traguardo da un punto di vista etico e del rispetto nei confronti delle generazioni presenti e future.

La maggior parte dei fornitori propone sul mercato libero offerte verdi, con le quali viene certificata la provenienza da fonte rinnovabile dell’energia elettrica consumata. Le imprese eco-sostenibili che aderiscono ad un’offerta verde hanno appunto un ritorno anche a livello di comunicazione etica, dimostrando il loro impegno verso la sostenibilità.

Per garantire che l’energia elettrica venduta sia effettivamente prodotta con fonti rinnovabili e che non venga commercializzata più volte, l’Autorità ha stabilito che l’unico sistema di certificazione valido siano le Garanzie d’Origine (GO) rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questa certificazione, promuove la trasparenza di tali contratti ed è indirizzata a garantire la completa tracciabilità dell’energia elettrica. Il cliente finale ha così la garanzia che la quantità di energia da lui consumata sia stata effettivamente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Tra le aziende che hanno fatto dell’impegno a favore della sostenibilità un elemento di riconoscimento troviamo Enegan che eroga solo energia prodotta da fonti rinnovabili, senza combustibili fossili ed emissioni di gas serra nell’atmosfera, vanta la Certificazione di Origine che attesta la sostenibilità ambientale delle produzioni. Non solo fornitura di energia verde, Enegan infatti promuove una serie di iniziative a favore dell’ambiente come per esempio il progetto Elio il Cacciamostri, il simpatico protagonista di un’app per bambini che insegna sin dall’infanzia a rispettare e salvaguardare la salute del pianeta e la collaborazione con greenApes, il social network partner di Enegan che premia la sostenibilità ambientale. Fai le cose in maniera pulita, scegli Enegan: l’energia perbene.