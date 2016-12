Quali sono le parole più cercate sul cibo secondo Google?

Gli italiani si sa amano la tradizione, e le tradizioni. Tra i vari must imperdibili ogni anno, ci sono le classifiche di Google sulle tendenze in voga sull’anno che sta per finire.

Il noto motore di ricerca ogni anno infatti pubblica le parole più cercate dagli utenti. Ammettiamolo una sbirciatina la diamo tutti, così giusto per capire come va il mondo, oppure no, ma appunto è una tradizione e si sa le tradizioni vanno rispettare.

Anche perché possono essere un valido argomento di discussione nelle lunghe tavolate natalizie.

Le classifiche sono tante una decina, quella che vogliamo proporvi sono le parole più cercate riguardo al mondo del cibo.

Cosa cercano gli italiani su Google riguardo al cibo?

La prima cosa che salta all’occhio appare nella sezione del “Come fare”: in prima posizione troviamo infatti le olive in salamoia. In un paese come il nostro, votato all’olivicoltura non appare così strano che gli si comprino tante olive e si preferisca preparare la salamoia in casa.

Scorrendo la classifica del Come fare, sembra incredibile ma al terzo posto troviamo il gorgonzola in casa. La voglia di preparare il casa il famoso formaggio lombardo ( che nasce nella famosa cittadina di Gorgonzola appunto) è una delle manie degli italiani.

Al 5 posto nella classifica ritroviamo ancora il cibo, ci spostiamo in Liguria e sul come fare il pesto alla genovese in casa

( provateci è semplicissimo). Lasciamo un pochino di posti liberi nona e penultima posizione troviamo come fare i marron glacè. I famosi e dolcissimi dolci, che tanto si regalano durante le feste.

Facendo un rapido calcolo su 10 posizione del come fare quasi la metà è occupata dal cibo. Sembra incredibile.

Ma Google ci stupisce ancora e propone anche una lista delle 10 ricette più cercate nel 2015

Qui si inizia con dolcezza al primo ed al terzo posto infatti troviamo due marmellate, rispettivamente in vetta alla classifica quella di fichi e al terzo quella di ciliegie. E al secondo? Ci lascia un pochino perplessi e ci coglie di sorpresa la ricetta per la preparazione di un cocktail, il sex on the beach per essere precisi, il che ci lascia pensare che possa essere uno dei preferiti degli italiani ( o il più semplice da preparare?).

Dalla 4° all’8° posizione troviamo ancora dolci. Per essere precisi, in ordine abbiamo la ricetta dei sospiri ( eleganti e delicati dolcetti pugliesi), l’angel food cake, la torta leggerissima importata dagli Usa. Tra la ricerca della ricetta della pastiera napoletana al 6° posto, e le chiacchiere ( all’8°) troviamo nuovamente una ricette estera i dorayaki, i famosi dolcetti giapponesi molto simili ai pancake. Dobbiamo arrivare al 9° posto per trovare finalmente una ricetta salata e precisamente l’amatriciana, complice il terremoto, gli italiani hanno riscoperto questo piatto squisito. Mi raccomando quando lo preparate fatelo con il guanciale di Amatrice,così aiutate anche le popolazioni terremotate.

Per chiudere la classifica,immaginiamo un dolcetto amato dai bambini, la ricetta dei nutellotti, biscottini morbidi con la famosa crema spalmabile.

Siamo curiosi, voi qual’è la vostra personale classifica per questo 2015?