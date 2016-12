Le feste si stanno avvicinando e tra Natale e Capodanno avrete sicuramente l’occasione per proporre un goloso ( ma cruelty free ) dolce al cucchiaio. Oggi, infatti, vi regalo una delicata panna cotta al the matcha: l’ideale per terminare il pranzo o la cena senza appesantirsi troppo. Spero Vi piaccia!

Panna cotta al the matcha

Ingredienti per 4 persone

250 ml di panna vegetale

125 ml di latte di riso o di cocco

80 gr di zucchero di canna

1 cucchiaino di the matcha in polvere

4 gr di agar agar

cioccolato bianco veg

Preparazione

Sciogliete l’agar agar nel latte vegetale, e mescolate bene per non formare grumi. In un pentolino fate scaldare la panna e lo zucchero, unite il composto di agar agar e portate a bollore su fuoco basso. Fate bollire 1 minuto, unite il the matcha, mescolate con un piccolo frustino, quindi spegnete. Versate il composto in 4 stampini o in 4 coppette e fate raffreddare in frigo per 3 ore almeno. Guarnite con cioccolato bianco veg in scaglie e servite.