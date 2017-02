Alimentazione per cani: sicurezza e qualità nei prodotti Royal Canin

L’alimentazione per cani Royal Canin offre una vasta gamma di prodotti di qualità, ognuno specifico per le esigenze del cane, in base alla razza, alle dimensioni, all’età dell’amico a quattro zampe. Una selezione accurata di ingredienti genuini è alla base della composizione delle crocchette, che assicurano il fabbisogno giornaliero del cane, garantendogli buona salute e longevità.

Crocchette Royal Canin: gusto e qualità.

Le crocchette Royal Canin garantiscono una composizione omogenea, effettuata con ingredienti soggetti a scrupolosi controlli di qualità, ma soprattutto privi di sostanze chimiche. La carne essiccata assicura il giusto apporto di proteine essenziali per la salute del cane. Royal Canin combina nel mangime per cani, una percentuale di carne, pollo o pesce fresco, che donano con il loro contenuto in amminoacidi essenziali, un alto valore biologico. Vari tipi di vitamine e sali minerali concorrono a irrobustire lo scheletro, rinforzando le articolazioni e la muscolatura, assicurando una crescita sana. Il prodotto oltre che facilmente digeribile, grazie alla polpa di barbabietola, risulta molto gustoso e appetibile per gli amici a quattro zampe, incontrando anche i gusti di cani esigenti.

Royal Canin junior: crescita sicura

Una giusta alimentazione per i cuccioli deve assicurare i nutrienti essenziali per una sana crescita, deve garantire l’apporto di calcio, che facilita lo sviluppo osseo.

La grandezza della crocchetta adeguata alle fauci del cucciolo, incide sulla scelta del mangime, ecco perchè Royal Canin propone crocchette di svariate misure: se il cibo secco è troppo grande, il cucciolo potrebbe trovare difficoltà a masticarlo, irritandosi notevolmente. Se la crocchetta, viceversa, è troppo piccola, il cane potrebbe ingoiarla, ottenendo problemi di digeribilità o peggio, rischiare di soffocarsi. La vasta selezione di crocchette Royal Canin junior parte da un formato mini, per passare a un mini-junior 2 e a un formato medium, fino a giungere a un Royal Canin maxi-junior.

Le crocchette Royal Canin mini junior sono studiate anche per cani di piccola statura: la speciale formulazione che associa proteine a grassi, vitamine e antiossidanti, dona il giusto apporto calorico al cane di piccola taglia, tenendo sotto controllo il peso forma dell’animale.

Royal Canin puppy è indicato per un cucciolo dai 2 agli 8 mesi di età. Specifico per cuccioli di stazza grande, i croccantini garantiscono lo sviluppo armonico dello scheletro nella fase delicata della crescita, a causa del rapido aumento di peso. La formulazione che integra l’aggiunta di vitamine e sali minerali, dona un pelo lucido e robusto, aumentando le difese immunitarie del piccolo.

Royal Canin hypoallergenic per il cane intollerante

Alcuni cani sin dalla nascita, possono sviluppare delle intolleranze: l’organismo non riesce a digerire un determinato alimento che, se consumato, provoca forti infiammazioni cutanee e nell’apparato digerente. In presenza di allergie, il cane accusa prurito ed eruzioni cutanee.

Il brand Royal Canin è attento alle problematiche degli amici a quattro zampe: studi di ricerca accurati danno vita ad alimenti specifici, formulati per i cani soggetti a intolleranze e allergie, al fine di donare i nutrienti giusti, salvaguardando la salute di ogni cane e scongiurando il rischio di attacchi allergici. La presenza di una fonte di proteine idrolizzate a basso peso molecolare, rende la crocchetta ipo-allergenica. Per un cane intollerante, è di fondamentale importanza che sia scelto un tipo di carne o di pesce che garantisce tollerabilità al mangime, anzichè svariate qualità. Acidi grassi e nutrienti favoriscono la digeribilità delle crocchette e al tempo stesso, creano un effetto barriera per la delicata cute del cane. Royal Canin, nella lista degli ingredienti che compongono le crocchette, evita l’introduzione di cereali, che già di per sè non risultano digeribili dagli amici a quattro zampe, prediligendo invece il riso che risulta più leggero e facilita la digestione. Inoltre sul retro della confezione vi è una tabella indicativa che consiglia le giuste dosi da impartire giornalmente al cane in base al suo peso.