Io adoro le torte di frutta e, in particolare, quelle di mele. Trovo che nella loro semplicità siano sempre le migliori e quelle più apprezzate. La torta di mele è anche la preferita di mio papà e così, per accontentarlo, gliela preparo spesso. Oggi, però, vi voglio parlare di una torta che, oltre alle mele, ospita al suo interno anche le pere e qualche goccia di cioccolato. Un dolce semplice, leggero e goloso…ah, ovviamente è cruelty free!

Ingredienti per la Torta di mele e pere:

300 gr di farina 00

180 gr di zucchero di canna

220 ml di latte vegetale

140 ml di olio di riso

2 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

1 mela renetta, 1 pera

gocce di cioccolato fondente

zucchero a velo per spolverare

Preparazione:

Preriscaldate il forno a 180°. Lavatela mela e la pera e tagliatele a fettine sottili.Setacciate la farina con il lievito. Mettetela in una terrina con lo zucchero e un pizzico di sale. In un boccale unite il latte all’olio e frullateli per qualche istante con un mixer a immersione. Unite questo liquido al composto di farina e amalgamate bene. Unite anche il cioccolato e mescolate. Versate metà composto in uno stampo da 20 cm di diametro rivestito di carta da fornoquindi ricoprite la superficie con le fettine di frutta ed aggiungete l’altra metà del composto. Infornate a 180° per circa 35′. Spegnete, fate raffreddare, quindi servite dopo aver spolverizzato con zucchero a velo