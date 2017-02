Fa’ la cosa giusta 2017, ci saremo!

14esima edizione per la Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili Fa’ la cosa giusta, che si terrà a Milano dal 10 al 12 marzo 2017. Anche quest’anno noi di Econote ci saremo per incontrare molti di voi, fare il punto della situazione sul green in Italia, partecipare al ricco programma culturale e segnalarvi le tendenze e gli spunti per un 2017 sempre più a basso impatto fatto di piccole scelte, di eco-note appunto!

Fa’ la cosa giusta sarà nei padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity raggiungibili con le metropolitane lilla (la nuova) fermata Portello e la rossa fermata Lotto. L’edizione 2016 si è chiusa con 70mila presenze, quasi 800 espositori, 300 appuntamenti del programma culturale e 4000 studenti coinvolti nel progetto scuole. Venite anche voi a incuriosirvi e ispirarvi su stili di vita più sostenibili adatti a tutti. Si sente sempre di più l’interesse alle tematiche dell’ambiente a un nuovo modo di vivere fatto di piccoli gesti e buone pratiche da condividere. Bastano piccolissimi gesti per entrare a far parte del cambiamento.

Queste le nostre segnalazioni ad hoc scelte per voi:

Sezione Cosmetici Naturali

Tenete d’occhio il programma culturale in particolare segnate la data di sabato 11 marzo dalle 11 alle 12 ci sarà il laboratorio di cosmesi naturale con Sonia Guaragni di Soniando, durante il laboratorio con Sonia verrà realizzata una “Marmellata da doccia” solo 20 posti a disposizione, info e prenotazioni a info@soniando.com. Qui l’evento Facebook.

Qui tutti gli espositori 2017

Sezione Abitare green, ci sono gli amici di Piuturismo con tutti i servizi per le strutture turistiche green

