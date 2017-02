Ufficio Green: la nostra Top Ten dei prodotti più ecologici

Lo sapevi che si può essere Eco-Friendly anche in ufficio?

Esistono una marea di prodotti che ci danno una mano, mettendo a nostra disposizione strumenti efficaci, di alta qualità e che strizzano l’occhio all’ambiente e all’ecologia.

Nell’ultimo periodo sono aumentati in maniera esponenziale i prodotti nati da materiali di riciclo, le problematiche “ambiente” e “inquinamento” sono all’ordine del giorno e le aziende lo sanno bene, puntare su un’immagine eco friendly fa bene al marchio e ai prodotti immessi sul mercato.

Risultato? Un grande assortimento di prodotti green molto interessanti.

Abbiamo elaborato la nostra classifica dei 10 prodotti da ufficio più green

Carta per stampanti. Dai uno sguardo alla Eco-logical Navigator; i fogli A4 (in una risma ce ne sono 500) sono realizzati utilizzando meno materie prime di quanto non si faccia normalmente, in ottica squisitamente green. Niente inceppamenti e un alto grado di bianco garantito.

Carta igienica e salviette per le mani. Si tratta di prodotti molto utilizzati: sono tantissime le aziende che producono carta igienica e salviette asciugamani green e nonostante le lievi differenze quel che davvero non cambia mai è l’utilizzo di materiali riciclati. Un atteggiamento che fa bene all’ambiente e che fa bene al portafoglio. Qui trovi l’intero assortimento.

Penne a sfera green. Di penne con il vezzo ecologico ce ne sono tante in commercio, ma ti segnaliamo questa: la penna gel Begreen B2P. È realizzata con l’utilizzo di plastiche riciclate provenienti da ex bottiglie e non a caso ricorda nella texture una bottiglia.

Scatole per archivio. In ufficio le scatole per archiviare servono, ma se sono belle ed eco è anche meglio. Non trovi? Interessanti sono le porta progetto della linea ecologica Euro Cart, eleganti nel design, color avana, realizzate interamente con materiali riciclati.

Toner. Non tutti lo sanno: i toner sono riciclabili al 100%. Vengono separati tutti i componenti che li compongono e riutilizzati in maniera intelligente. Del riciclo dei toner esausti si occupano tante aziende: per ulteriori informazioni ti segnaliamo la Ber Phi srl.

Post It. Se ne usano una quantità sorprendente in ufficio ma non solamente. Sono utilissimi specie fra colleghi di lavoro e per chi tende a dimenticarsi le cose troppo rapidamente. Per questo è una bella idea puntare sui Post-it Note realizzati in carta riciclata. Prendi nota. Qui ne trovi di tante forme e colori.

Buste per la spedizione di materiali. Anche le buste utilizzate per la spedizione di documenti con i corrieri è possibile acquistarle in modalità green. Il costo sostanzialmente è uguale ma si offre un buon servizio al nostro pianeta. Le buste tipo flyer MaterBi WillChip sono ad esempio realizzate in materiale biodegradabile, stampabili e dotate di chiusura con adesivo.

Etichette da ufficio. Ecco un altro prodotto indispensabile per chi lavora in ufficio. Forse non tutti lo sanno ma la Avery ne produce alcune in carta riciclata al 100%. Sono inserite in una confezione di cartoncino riciclato anch’esso e realizzate tramite un processo di sbiancamento che prevede l’uso di prodotti ecologici. Risultato? Le etichette sono green, più facili da rimuovere e da applicare.

Nastro adesivo. Se ne usano tanti rotoli al mese, specie se si lavora in ufficio o si ha il pallino per l’archiviazione: è una buona idea quella di procurarsi un nastro adesivo ecologico e attento alle necessità dell’ambiente. L’adesivo PP Tesa proviene da plastica riciclata al 100%. È color avana, ideale per sigillare cartoni, scatole e buste.

Calcolatrici. Ebbene sì, anche queste possono essere ecologiche e rispettose dell’ambiente. La calcolatrice da tavolo ecologica AS-2400 Canon non solo è funzionale ed economica, ma realizzata in parte con prodotti di riciclo. Inoltre ha l’alimentazione solare evitando l’utilizzo di pile.

Insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta: rendere l’ufficio green non è mai stato così facile.