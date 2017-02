L’arte e la bellezza ispirate da natura e necessità: Mine Kafon

Quando ho visto il Mine Kafon per la prima volta ho pensato: sembra un dente di leone…

Ed è esattamentre lo stesso principio che lo ispira, L’Afghanistan è famoso per essere il paese degli aquiloni. In effetti costruire giocattoli che funzionano con la forza del vento è considerata una vera e propria forma d’arte che fa parte del patrimonio culturale.

Ma è anche un paese pericoloso dove i bambini corrono seri rischi anche mentre giocano a causa dei campi minati intorno ai centri abitati.

Cos’è

Kafon è una parola in lingua Dari, significa esplosione, il Mine Kafon quindi serve ad innescare le mine antiuomo.

Efficace ed economico

Nel paese di origine di Massoud Hassani (il desiner che l’ha immaginato) ancora oggi ci sono 30 milioni di mine innescate, a fronte di una popolazione di 26 milioni di persone.

Si tratta di un dispositivo semplice quanto geniale, costituito da bamboo, plastica riciclata e poco altro. Costruirlo costa circa 100 euro.

Il Mine Kafon è abbastanza leggero da essere spostato dal vento ed abbastanza pesante da innescare una mina.

E’ dotato da un dispositivo GPS che ne traccia il percorso per creare delle mappe dei punti sicuri.

In più è in grado di innescare più di una mina prima di dover essere riparato, abbassando di oltre 120 volte i costi di bonifica con metodi tradizionali.

Per costruirlo basta seguire le istruzioni open source sul web secondo la filosofia del “do it yourself”, col tempo si è trasformato in una iniziativa di collaborazione collettiva in cui vari users hanno proposto migliorie al progetto iniziale.

Opera d’arte

Hssani ha presentato il suo progetto al TEDx di Utrect nel 2012. Nato come la ricerca di un sistema economico ed accessibile per bonificare i campi minati in zone di guerra. Oggi è un fenomeno con diverse sfac cettature artistiche sociali ed economiche.

Esposto al MoMa nel 2015 durante la mostra “collection of ideas” e l’anno seguente presso la galleria Slot di Parigi, il Mine Kafon è stato giudicato un esempio rappresentativo della più avanzata e responsabile cultura progettuale contemporanea.

il sito ufficiale della fondazione