Un Carnevale eco-sostenibile

Il Carnevale è la festa per eccellenza in cui si trasgrediscono le regole e tutto diventa lecito e divertente. Ne sono un esempio i bambini che con i loro travestimenti si divertono a fare scherzi e giocare in maniera diversa da quella di tutti i giorni.

Ma se il Carnevale è sinonimo di trasgressione (sempre in maniera delicata e spensierata) delle regole non bisogna dimenticare il rispetto per l’ambiente, per rendere questa festa una vera e propria festa per tutti!

Ecco quindi alcuni consigli semplici che possono aiutare a rendere questa festa una vera e propria festa per tutti, ambiente incluso!