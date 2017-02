Torino, da domani il Festival del Giornalismo Alimentare

Carta, penna e forchetta pronte: torna domani a Torino il Festival del Giornalismo Alimentare, tre giorni di indagine sul mondo della comunicazione alimentare coinvolgendo giornalisti, comunicatori, blogger, aziende, istituzioni, uffici stampa, scienziati, alimentaristi e influencer, per un’analisi di come i media comunicano il cibo.

La formula è quella della passata edizione: dal 23 al 25 febbraio un mix di panel di approfondimento, eventi collaterali e educational sul territorio (sabato), forniranno momenti di riflessione “sulla qualità dell’informazione alimentare e sulla responsabilità sociale di coloro che hanno il delicato compito di comunicare il cibo a un’opinione pubblica sempre più attenta e esigente”, spiegano gli organizzatori.

Sul tavolo, temi per ogni palato, dagli sprechi alimentari alle campagne su sicurezza/salute, dai reati alimentari ai limiti della “sostenibilità”, e poi un contorno di bufale (giornalistiche), Ogm e olio di palma, alimentazione vegana e minori, passando dalla nuova legge sugli home-restaurant alla “guerra del panino” nelle mense scolastiche.

L’appuntamento è per giovedì e venerdì 23 e 24 febbraio nella sede storica della Biblioteca Nazionale di Torino, mentre gli educational si svolgeranno sabato mattina in varie location piemontesi: in città alla scoperta di ricette, di locali e addirittura quartieri sostenibili (il press-tour San Salvario by day, per esempio, farà conoscere i negozi e i ristoranti di Torino che hanno aderito al progetto Feeding you fair attraverso l’adozione del Decalogo di qualità e sostenibilità promosso dalla Città Metropolitana di Torino), o magari tra le vigne sulle colline dell’Astigiano, a studiare nuovi modelli di viticoltura circolare.

Qui il programma completo del Festival