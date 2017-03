Che fare a Pasquetta 2017? Andiamo insieme sul Vesuvio per un percorso particolare: la Riserva Forestale. Un percorso adatto a tutti perché non difficile, con quota 600 metri sul livello del mare, un percorso di 5 chilometri che faremo mentre le guide esperte dell’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare, l’evento è come sempre in collaborazione con loro perché squadra che vince non si cambia, ci spiegheranno la storia del Vesuvio, la sua evoluzione geologica, gli alberi, arbusti e fiori che possiamo trovare su una delle montagne più famose del mondo, ci segnaleranno gli animali che popolano il Vesuvio.

Saremo insieme fra andata e ritorno 5 ore, con le soste, la piccola merenda in convivialità e il percorso alla scoperta del Vesuvio per il Lunedì in Albis 2017. Vivremo il vulcano Vesuvio attenti a non lasciare tracce del nostro percorso e rispettosi del luogo che ci ospita come sempre, perché siamo turisti consapevoli e sostenibili.

L’appuntamento per la Pasquetta 2017 sul Vesuvio è alle 10.00 di lunedì’ 17 aprile alla rotonda di Torre del Greco, una volta radunati i partecipanti saliremo a quota 600 per l’incontro con le guide di Vesuvio Natura da Esplorare e inizieremo la nostra gita di Pasquetta.

CONSIGLI PER L’ESCURSIONE:

– Abbigliamento: maglia di cotone, felpa antivento, pantaloni lunghi leggeri, maglia di ricambio, scarpe di ginnastica o dalla suola non liscia, cappello.

– Equipaggiamento: Colazione al sacco, acqua, macchina fotografica, telo per potersi appoggiare e mangiare.

– Soste pasti: sul belvedere a metà percorso faremo una sosta per mangiare tutti insieme. Chi vorrà potrà fare un’altra sosta al termine dell’escursione, al pomeriggio.

N.B. L’escursione non è compresa di visita al Cratere del Vesuvio. Ma dopo la visita, chi lo desidera potrà liberamente visitarlo da solo a seguire, vi daremo tutte le informazioni necessarie.

Qui l’evento Facebook Pasquetta 2017 sul Vesuvio e il gruppo Gli eventi di Econote / Alla scoperta del nostro territorio.

Pasquetta 2016 sul Vesuvio

Pasquetta 2015 sul Vesuvio