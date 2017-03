La Giostrina degli Ottaedri montessoriana

I primi mesi di vita per un bimbo e per una mamma sono fatti di simbiosi e coccole. Non per questo non si possono cominciare a dare i primi stimoli al bambino magari utilizzando materiali che abbiamo in casa riutilizzandoli e rielaborandoli su misura per lui.

In questo periodo infatti il bambino, nonostante non sia ancora in grado di rielaborare tutti gli stimoli con i quali viene a contatto, può cominciare a scoprire il mondo che lo circonda.

Un aiuto per realizzare dei “giochi” alla sua portata arriva dalla pedagogia montessoriana che, per i primi mesi di vita, propone le “giostrine montessoriane”. Ne esistono di vari tipi, quella che andrò a descrivere qui di seguito è la giostrina degli ottaedri.

Per realizzare la giostrina avrete bisogno di:

un modello di ottaedro (lo potete scaricare qui)

cartoncini colorati

una stampante

un bastoncino di legno e del filo di nylon per appenderli

Realizzarla è semplicissimo. Ecco le istruzioni dettagliate:

Stampate tre ottaedri su 3 cartoncini di colore diverso e montateli.

e montateli. Con della colla o dello scotch fissate il filo di nylon su una delle punte di ogni ottaedro e legate l’altra estremità al bastoncino.

e legate l’altra estremità al bastoncino. Con dell’altro filo di nylon create un triangolo con il bastoncino per creare una sorta di gancio per appendere la giostrina che è pronta!

Questa tipologia di gioco è adatta per i bambini dalla nascita fino all’anno di età.