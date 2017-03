Q8easy: quando un distributore di benzina è esempio di sostenibilità ambientale

E’ possibile pensare ad una rete di distributori di benzina come esempio efficiente di sostenibilità ambientale?

Le stazioni di servizio Q8easy sono dimostrazione di come l’attenzione all’ambiente può portare a risultati sostenibili concreti.

Cos’è Q8easy? E’ una rete di distributori di benzina a marchio Q8 che offre semplicità, velocità e convenienza di servizio all’automobilista proponendo un rapido rifornimento fai-da-te. Non solo: Q8easy è enviromental friendly.

Un approccio realmente innovativo per il settore dei trasporti e finalizzato a garantire un impegno maggiore dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione di Q8 con AzzeroCO2, Energy Service Company che fornisce consulenza alle aziende per migliorare la loro efficienza energetica, Q8easy aderisce ad una nuova filosofia green con l’obiettivo di azzerare l’impatto ambientale di tutti i distributori della rete. Alcuni interventi realizzati ad hoc consentono, infatti, un’attenzione maggiore all’ambiente: l’illuminazione utilizzata negli impianti è razionalizzata mediante lo studio del posizionamento delle luci allo scopo di non sprecare energia elettrica; le luci sono a led a basso consumo; l’intera stazione di rifornimento è alimentata da pannelli fotovoltaici montati sul tetto degli impianti.

Non potendo produrre interamente tutta l’energia necessaria ad alimentare le proprie stazioni di servizio, Q8 compensa il rilascio dell’anidride carbonica prodotta in eccesso attraverso la partecipazione attiva ad iniziative sostenibili di rilievo.

Non ultima l’iniziativa “Pianta un Albero” di Q8easy, con la quale l’azienda Q8 si pone come obiettivo principale quello di piantare un totale di 1.800 nuovi alberi (entro il mese di novembre) in zone degradate di due città d’Italia contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria. Semplicemente aderendo al programma CLUB, ogni automobilista può contribuire all’iniziativa di sostenibilità facendo rifornimento presso tutte le stazioni di servizio Q8easy. Ogni duecento rifornimenti effettuati inserendo l’easy code, Q8 provvederà a far piantare un albero favorendo la riqualificazione delle aree urbane da restituire alla collettività.

Per partecipare all’iniziativa di sostenibilità Pianta un Albero promossa da Q8 basta semplicemente registrarsi al sito e ricevere il codice personale easy code da utilizzare prima di ogni rifornimento. L’easy code è la porta di acceso al programma di vantaggi ed opportunità di Q8easy CLUB: uno spazio interamente dedicato ad ogni automobilista che vuole risparmiare tempo e denaro e che non vuole perdere l’occasione di accedere ad offerte personalizzate dei partner commerciali Q8.