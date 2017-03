Ponti di Primavera nella verde Toscana

Ci siamo quasi! Le giornate si allungano e le temperature si alzano e ci sono vari ponti da poter sfruttare per una vacanza nella verde Toscana. Se siete come noi, appassionati di turismo sostenibile, vi suggeriamo PuntAla Camp & Resort, che si estende per ventisette ettari, nella riserva di caccia del Granduca di Toscana.

Se in una vacanza cercate la convivialità e l’aria aperta questo è il posto che fa per voi. In questo angolo d’Italia c’è la stagione più lunga turistica più lunga grazie alle temperature miti che caratterizzano l’area fra Grosseto ed il promontorio di Piombino, per questo il PuntAla Camping Resort è aperto dalla seconda settimana di marzo a fine ottobre.

Si tratta di un posto perfetto dove fare lunghe passeggiate a contatto con la natura, poter andare in bicicletta o nuotare. Il PuntAla Camp & Resort va bene per le famiglie con bambini, per i gruppi di amici, per le coppie, e perché no per le vacanze da single.

Il Camping è immerso nella macchia mediterranea con una costa di spiaggia bellissima e impreziosita dal promontorio di Torre Civette. Troverete il livello di confort resort con uno stile naturale, 200 Mobile Home, piazzole per camper e caravan o tende, punti ristoro alla carta sia di terra che di mare, in alternativa al self catering (perché ogni casa ha un angolo cottura). Diverse le sistemazioni a disposizione “Hosted by Nature” a pochi passi dal mare, nel fitto e rigoglioso sottobosco che crea intimità e contatto uomo-natura.

Il mare dove si affaccia il PuntAla Camping Resort è Bandiera Blu da oltre 5 anni e ha anche le 5 Vele Legambiente. Quasi 900 metri di sabbia finissima. Da qui si snodano percorsi per cicloescursionisti: da Massa Marittima una cittadina medievale, a Castiglione della Pescaia, dai siti archeologici etruschi di Vetulonia, alle tipiche casine sulla spiaggia di Follonica. Mille i chilometri da percorrere camminando o pedalando fra strade secondarie, pavimentate e bianche o lungo tornanti.

Qui siamo in Maremma, il posto perfetto praticamente per tutti.