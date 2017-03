La giornata mondiale dell’Acqua, festeggiata con una poesia

Ventidue marzo, oggi è la ventiquattresima Giornata mondiale dell’Acqua e quest’anno tema ufficiale scelto dall’ONU è Wastewater, leggasi acque reflue: quelle cioè che rientrano nel circuito naturale dopo il loro utilizzo. Da ridurre, depurare e riutilizzare, secondo quanto prescrive l’obiettivo sostenibile 6.3 dell’Onu: “migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale”.

Ventidue marzo, oggi è la ventiquattresima Giornata mondiale dell’Acqua e tutti, per festeggiarla, dovremmo impegnarci di più, dentro e fuori casa. La inquiniamo, la sprechiamo (pensiamo per esempio che l’acqua dei nostri wc è acqua potabile), ignoriamo quanta se ne nasconda dietro ogni nostra scelta, alimentare e non (è l’impronta idrica, che per esempio ci dice che un chilo di carne rossa implica un consumo di 15.500 litri di acqua e che con una maglietta ne indossiamo circa 2.700 litri) e non la valorizziamo abbastanza (quella che beviamo in Italia è soprattutto acqua in bottiglie di plastica, non certo del rubinetto).

Ventidue marzo, oggi è la ventiquattresima Giornata mondiale dell’Acqua e per celebrarla tiro fuori dal cassetto una poesia scritta qualche anno fa da un amico, il poeta torinese Guido Catalano, invitato all’interno di un progetto rivolto alle scuole a comporre un’ode sul risparmio idrico (mica facile, eh?). Questa è la poesia che ha scritto e che oggi le dedichiamo, con i nostri migliori auguri:

Acqua e sale, di Guido Catalano



Una volta ho letto un libro di fantascienza

che di colpo

sulla terra

non c’era più acqua

tu ti stavi lavando i denti

aprivi il rubinetto

per sciacquarti

niente

rimanevi lì con tutto il dentifricio in bocca

tu stavi lavando i piatti

canticchiando la tua canzone preferita

di quando lavi i piatti

niente

rimanevi coi piatti tutti pieni

di detersivo al limone verde

tu facevi la cacca

tiravi l’acqua

niente

la cacca rimaneva lì

tu passeggiavi sotto il sole

al parco

ti avvicinavi alla fontanella

perchè avevi l’arsura

niente

rimanevi assetato

e così via

per la doccia

l’annaffiatoio

le piscine olimpioniche

lo spruzzino del parabrezza

gli americani allora iniziavano a non esportare più la coca cola

perchè era l’unica roba da bere che gli era rimasta

ci si lavavano pure, con la coca cola

in un paio di mesi erano tutti impazziti

iperglicemia a manetta

e gli erano caduti tutti i denti

e i loro piatti erano appicicosissimi

e non avevano più lacrime per piangere

perchè le lacrime son fatte di acqua e sale

e piangere sale

vi assicuro

è una roba abbastanza dolorosa.