Luce per spazi tutti da abitare

Nelle grandi città dense di popolazione si riscoprono i sottotetti per trasformarli in deliziose mansarde, grazie a brillanti soluzioni architettoniche che consentono di avere spazi vivibili e soprattutto la luce.

Basta banalmente pensare a come ci fa stare bene una bella finestra da cui arriva la luce del sole o come ci incupiamo in un ambiente poco o male illuminato. Numerosi studi dimostrano l’effetto positivo della luce sulle persone, sia sui ragazzi per i quali un ambiente luminoso agisce positivamente sul rendimento scolastico, sia per gli adulti o ancora per le piante e i fiori.

Quindi acquistare una casa che sia un sottotetto o averne a disposizione uno da adibire a casa non è più un problema, anzi grazie agli incentivi fiscali di cui è possibile usufruire per tutto il 2017, si tratta di un investimento dalla rendita certa perché viene restituita la metà di quanto speso per l’arredamento dello spazio.

Vivere in una mansarda ha molti pregi: quella caratteristica atmosfera che solo gli spazi con il tetto spiovente sanno dare si aggiunge alla possibilità di usufruire della luce che proviene dall’alto. Una luce che viene chiamata “zenitale” costante, diretta per tutta la giornata.

Avere la luce durante tutte le ore diurne ha un benefico effetto sul nostro organismo sia dal punto di vista fisico che psicologico. In più l’assenza di umidità al contrario di altri tipi di abitazioni, riduce il rischio di contrarre malattie a carico dell’apparato respiratorio secondo studi medici. A rispondere a questa esigenza ci sono le finestre finestre Velux che da un lato garantiscono l’isolamento termico e dall’altro un sistema di aerazione, in questo modo in casa ci sarà sempre il giusto livello di umidità. Anche in estate, questo tipo di finestre schermano l’ambiente interno dal calore eccessivo regalando a chi vive gli spazi come abitazione, ufficio refrigerio e benessere.

Per i super tecnologici che sono sempre proiettati nel futuro le finestre possono essere aperte con un’app scaricata sul proprio smartphone, la loro apertura o chiusura può essere comandata e programmata in qualsiasi momento. Così se siete al ristorante e inizia a piovere, vi basterà lanciare la app e mettere al riparo tutto.

Siete pronti a vivere in un futuro luminoso?