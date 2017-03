Smoothie di banana al cacao

Oggi vi voglio proporre un’idea simpatica e nutriente per colazione o merenda: un gustoso smoothie da servire in tazza, denso e goloso. La base è semplice banana frullata, che voi potrete arricchire come meglio vi suggerisce la fantasia: con cacao, polvere di carruba, caffè…Una veloce frullata e poi in tazza, pronto ad accogliere i topping che preferite ( cereali, fiocchi di avena, semi di chia..). Spero vi piaccia!

Smoothie di banana e cacao

[ veg, senza zucchero, senza glutine ]

Ingredienti per una tazza

1 banana matura

50 ml circa di latte vegetale

1 cucchiaino di cacao in polvere*

1 cucchiaino di crema di arachidi

1 pizzico di sale

nibs di cacao o gocce di cioccolato

+

topping**

* o 2, se lo preferite dal sapore più intenso

Preparazione

Sbucciate la banana e tagliatela a pezzetti. Mettetela nel frullatore con il resto degli ingredienti tranne le nibs di cacao ( occhio al latte: se ne usate di più otterrete un vero e proprio frullato, mentre per ottenere una crema dovrete utilizzarne di meno ) e frullate fino ad ottenere la consistenza desiderata. Versate in una tazza, guarnite con le nibs e servite col **topping scelto ( fiocchi di avena, semi di chia, semi di girasole o di zucca, cereali integrali..)