Le zanzare in estate sono una vera e propria compagnia costante, non solo per noi adulti ma anche per i nostri bambini che si ritrovano molto spesso al mattino pieni di bolle rosse pruriginose con le quali fare i conti durante il giorno.

La natura per fortuna ci viene incontro anche in questo caso con dei rimedi total green da poter utilizzare, con le dovute attenzioni, anche con i bambini. Andiamo a vederne alcuni semplici e sicuri da utilizzare a casa.

Olii essenziali

Anche se ne è sconsigliata l’applicazione sulla pelle dei bambini, soprattutto piccoli, possiamo utilizzare gli olii essenziali di citronella o lavanda attraverso dei diffusori di essenze sia automatici, se ne trovano commercio a costi contenuti, che i classici con la candela all’interno da accendere all’occorrenza.

Sicuramente quelli con spegnimento automatico sono i più sicuri in quanto non hanno fuoco al loro interno e utilizzano il vapore per diffondere l’essenza nell’ambiente.

Candele profumate

Se i diffusori di essenza sono perfetti per l’interno quando ci troviamo all’esterno possiamo affidarci alle classiche candele, avendo cura di posizionarle in luoghi non raggiungibili dai piccoli.

Al momento dell’acquisto controlliamo le materie prime che compongono le candele e affidiamoci il più possibile a prodotti ecologici che non rechino danno a noi o all’ambiente.

Anche in questo caso le essenze di citronella e lavanda sono le più adatte.

Creme e unguenti

In commercio si trovano molte creme, unguenti e spray da utilizzare all’occorrenza per allontanare i fastidiosi insetti. Possiamo utilizzarle nelle vicinanze dei bambini, senza spruzzargli addosso sostante che potrebbero essere nocive, ad esempio sul passeggino o sulle magliette.

Anche in questo caso controlliamo sempre le sostanze che li compongono scegliendo quando possibile prodotti ecologici e rispettosi dell’ambiente.

Piante

Coltiviamo in terrazzo o in giardino piante che allontanino le zanzare. Oltre ai classici gerani possiamo coltivare lavanda e citronella perfette per allontanare gli sgraditi ospiti!