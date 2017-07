Grow/Conserve, la Mostra a Bologna in occasione del g7 Ambiente

In occasione del G7 Ambiente, a Bologna, abbiamo partecipato a una mostra molto interessante dal titolo “Grow/Conserve”.

Abbiamo potuto ammirare le foto che hanno vinto l’ultima edizione del Syngenta Photography Award, il contest ideato nel 2012 da Syngenta, con l’obiettivo di favorire il confronto su tematiche globali importanti e creare una piattaforma che esplori questioni di rilevanza mondiale attraverso la potenza delle immagini.

Syngenta è una delle aziende leader a livello mondiale nell’agro-business, con più di 28.000 dipendenti in circa 90 paesi che operano con un unico proposito: Sviluppare il potenziale delle piante alla vita.

Allo Spazio Meridiana, uno spazio fantastico all’interno del Palazzo Sassoli de’ Bianchi (già Vassè Pietramellara) accanto alla Galleria Cavour, c’erano alcune delle foto vincitrici, che hanno come obiettivo lo stimolare il confronto su tematiche globali. La serata è stata molto interessante e a presentare alcuni dei migliori scatti è intervenuto Andy McConville (Head of Corporate Affairs Europe, Africa and Middle East di Syngenta).

Dal 22 giugno prossimo, la mostra sarà esposta al pubblico gratuitamente presso Casa Saraceni, negli spazi concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.

Guardando le foto si comprende in pieno il messaggio del contest: una sfida, quella della coesistenza tra crescita del pianeta e conservazione delle risorse. Lo viviamo quotidianamente nelle nostre metropoli, ma non solo. Benessere personale e benessere del pianeta hanno una coesistenza non facile, e tutti i temi connessi alla sostenibilità offrono interessanti spunti di riflessione, e in questo caso fotografici. Le aree urbane crescono e inglobano la natura, crescere e preservare è obiettivo primario e di massima importanza.

Nella gallery di foto potete vedere alcuni degli scatti, tra cui quello della fotografa Yan Wang Preston, scelta da una giuria internazionale presieduta dallo scrittore e fotografo William A. Ewing. Tutte le foto meritano attenzione e i più sinceri complimenti.