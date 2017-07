Oggi vi voglio proporre una torta cioccolatosa, ma incredibilmente sana, dato che contiene frutta, farina integrale e farina di mandorle. Per renderla dolce ho utilizzato lo zucchero di cocco, che ha un basso indice glicemico. Se vi piacciono i dolci dalla consistenza umida, questo fa per voi!

TORTA VEG CON SCIROPPO DI MIRTILLI

[ veg, senza zucchero saccarosio ]

Porzioni: uno stampo da plum cake

Ingredienti

100 gr di farina integrale

100 gr mandorle in polvere

75 gr di zucchero di canna o di zucchero di cocco

50 gr di cioccolato fondente

200 ml di latte di soia o altro latte vegetale

50 ml di olio di semi di girasole

1/2 bustina di lievito

mirtilli q.b.

succo di limone q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180°. In una ciotola setacciate la farina integrale e quella di mandorle con il lievito. Unite lo zucchero e mescolate gli ingredienti in modo da amalgamarli bene. Grattugiate finemente il cioccolato fondente e unitelo alla miscela di farina, lievito, zucchero. In una brocca dai bordi alti miscelate l’olio con il latte di soia. Unite gli ingredienti liquidi a quelli solidi e mescolateli fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo. Unite una manciata di mirtilli, e mescolateli delicatamente all’impasto. Versate il composto in uno stampo da plum cake ( vanno bene anche quelli usa e getta ) precedentemente oliato e infarinato ( o rivestito di carta da forno ) ed infornate per circa 40 minuti o fino a che uno stecchino inserito al centro ne uscirà pulito. Mentre cuoce preparate una salsa mettendo in un pentolino alcuni mirtilli con un goccio di acqua, qualche goccio di succo di limone e un cucchiaino di zucchero. Accendente il fuoco e fate cuocere fino a quando si sarà formato uno sciroppo. Tirate fuori dal forno la torta, bucherellatela in più punti e versatevi sopra lo sciroppo con i mirtilli. Fate raffreddare e servite.