Albero del corallo qualche spina ma tanta bellezza

Volevo scusarmi per la prolungata assenza periodo intenso di lavoro, semina e diffusione della biodiversità come amo dire.

Molte delle mie piante sono nate da seme o recuperandoli in giro o ricevuti da scambi.

Alcuni alberi a me particolarmente cari sono quelli nati da baccelli raccolti in occasione di un viaggio a casa di un amica che non vedevo da tempo.

Bello poter associare un bel ricordo ogni volta che mi prendo cura o ammiro l’albero del corallo. I semi li raccolsi più di 4 anni fa nel cilento nel giardino di una gelateria con un ampio prato e unico albero con cascate di fiori c’era lui l’albero del corallo.

Scommetto che molti di voi non l’hanno mai sentito nominare, si trova in particolare all’interno degli orti botanici e giardini non è molto diffuso perché molto sensibile al freddo anche se qui al sud se posizionato in luogo riparato e protetto da pacciamatura, una volta passato l’inverno riesce a riprendere la vegetazione a inizio primavera.

L’Erythrina crista-galli è un piccolo albero, che normalmente misura 5-8 metri in altezza, anche se alcuni esemplari arrivano fino a 10 metri

Erythrina crista-galli L., 1767 è un albero della famiglia delle Fabacee (o Leguminose), originario di Argentina, Uruguay, Brasile, Bolivia e Paraguay.

In Sud America è indicato con molti nomi: in spagnolo, ceibo, seibo o bucaré (un nome più ambiguo, che si riferisce a molte specie del genere Erythrina); in portoghese, corticeira. In inglese è spesso indicato come cockspur coral tree (cockspur è il nome comunemente usato per indicare la Echinochloa crus-galli), mentre in Italia viene indicato come “albero di corallo”.



L’Erythrina crista-galli è anche l’albero urbano ed ufficiale di Los Angeles (California).

Questa specie cresce nelle zone calde, dove le temperature scendono di poco sotto gli zero gradi e salgono fino ai quaranta. Spesso è piantato nei parchi urbani per i suoi brillanti fiori rossi.

E’ un albero molto rustico che non ha particolari esigenze tranne quelle appunto di essere protetto dal freddo.

I frutti sono dei baccelli che al loro interno racchiudono i semi. I semi, rosso-marroni, sono di forma cilindrica e sono sistemati irregolarmente all’interno del baccello.

Avviene per seme o talea, generalmente in primavera. I semi vanno prima tenuti a bagno per diverse ore in acqua calda, poi interrati e, nel giro di 15/20 giorni, cominceranno a germinare.

(fonte dal web)