Isola di Moni, mare stupendo e sorprese in spiaggia

In cerca di Idee per la vacanze estive?

Vi portiamo sull’isola di Moni, conosciuta come l’isola dei pavoni e dei caprioli.

Dove:

L’isola di Moni in Grecia è per la maggior parte del suo territorio una riserva naturale, per questo motivo è al di fuori dei grandi circuiti dei tour operator, noi di econote la abbiamo trovata quasi per caso durente una visita ad un’altra isola dell’arcipelago Saronico.

Raggiungere l’isola di Moni è rlativamente semplice, dal porto Del Pireo da cui partono tutti i traghetti e gli aliscafi per le isole (ma anche i collegamenti con l’estero come Italia e Turchia) basta prendere una nave per l’isola di Aegina il viaggio varia da 35 a 50 minuti, dal porto principale di quest’ultima poi al costo di 7 euro andata e ritorno ci sono dei battelli turistici che fanno la spola con la spiaggia della piccola isola disabitata.

L’isola è piccola e graziosa, le acque che la bagnano non hanno nulla da invidiare a quelle cristalline delle Cicladi (che però si raggiungono dopo diverse ore di navigazione).

Al nostro arrivo quasi immediata mente i pavoni sono venuti a farci visita ostentando una certafamiliarità con i turisti, curiosi ed indiscreti non hanno esitato a frugare con il becco tra gli zaini in cerca diqualcosa da mangiare.

Il loro comportamento è dovuto al fatto che i turisti non solo non li scacciano ma gli danno da mangiare, così facendo gli hanno fatto perdere qualsiasi paura dell’uomo, in più vivendo in una riserva nessuno li minaccia.

Immaginavamo che vedere i caprioli sarebbe stato più arduo così dopo il bagno nelle acque basse e limpide dell’isola abbiamo fatto una breve perlustrazione dei paraggi, ci siamo accorti che la recinzione che delimita la riserva presenta diverse falle ed è proprio da queste che gli animali passano per avvicinarsi ai turisti attratti da un facile pasto.

Non credevamo ai nostri occhi

Ritornati in spiaggia la sorpresa più grande, i caprioli erano lì ad aspettarci, anche loro non mostravano alcuna paura verso l’uomo e si mostravano ben disposti a mangiare anche dalle mani dei turisti, un po’ dispiaciuti da questo comportamento sapevamo che è stato causato dall’uomo e che non era possibile riabituare gli animali dell’isola di Moni ad avrne paura così abbiamo solo potuto ammirare lo spettacolo di questi animali così belli a pochi passi da noi.