Pancakes salati ai ceci

Oggi vi voglio proporre una ricetta facile e veloce, ideale sia per quando non si ha voglia di cucinare, sia per quando è il momento di consumare farine già aperte. Sono dei piccoli pancakes salati con farina di ceci, che ho aromatizzato con un mix di alghe e sesamo ( Furikake ). Perfetta anche l’erba cipollina o il mediterraneo timo. Accompagnateli con una dadolata di pomodori ed una fresca insalatina

PANCAKES DI FARINA DI CECI

[ veg, gluten free ]

PORZIONI: 1 ( circa 6 pancakes )

NOTE: come dicevo sopra, ho utilizzato farina di ceci precotta e pronta per la vellutata. Va bene anche la farina di ceci “normale”. Per il liquido regolatevi ad occhio,tenendo presene che almeno il doppio del peso della farina sarà necessario.

Ingredienti

50 gr di farina di ceci

150-200 ml di acqua

1 cucchiaino di olio evo

un pizzico di sale

aromi a piacere ( per me Furikake )

Preparazione

Mettete la farina di ceci in una ciotola e setacciatela bene. Aggiungete, poco alla volta e regolandovi in base a quanta ne assorbe, l’acqua, sempre mescolando bene per sciogliere eventuali grumi. Dovrete ottenere una pastella abbastanza densa. Aggiungete anche l’olio ed il sale. Fate riposare per un’oretta. Al momento di preparare i pancakes, aggiungete anche l’aroma scelto, quindi fate scaldare un padellino antiaderente e versate il composto a cucchiaiate. Cuocete i pancakes 2-3 minuti per parte, e proseguite fino ad esaurimento del composto. Manteneteli al caldo fino al momento di servire.