Capelli stressati in Estate, e la tintura?

Alzi la mano chi non ha mai detto “i capelli li taglio a settembre“. Perché sappiamo che l’Estate mette a dura prova le nostre chiome con l’intensificarsi dei lavaggi e molto spesso shampoo aggressivi, con la salsedine del mare o il cloro delle piscine durante la bella stagione stressiamo in nostri capelli, per questo insieme a tutti i “to do” di settembre molto spesso inseriamo un passaggio dal parrucchiere.

Aggiungiamoci anche la tintura dei capelli in Estate, per chi non è soddisfatta del proprio colore o chi vede spuntare i primi capelli bianchi e la resistenza dei nostri capelli viene messa davvero a dura prova causando perdita di brillantezza e consistenza.

Serve una tintura per capelli che restituisca un colore brillante, non danneggi il capello e non ne indebolisca la struttura. Fra questi c’è Bioscalin Nutri Color. Tutti conosciamo Bioscalin (ne parlavamo anche qui), ci riporta automaticamente alla cura dei capelli e a tecnologie avanzate per chiome forti e lucenti. Bioscalin con il brevetto “SincroBiogenina” ha sviluppato una tintura che non solo colora ma si prende cura del capello, della struttura del capello, della fibra.

Una soluzione per curare i capelli in Estate e mantenerli forti e luminosi con un colore vivo nonostante mare, sole e shampoo frequenti. Nutri Color è la linea di Bioscalin® che comprende anche shampoo e balsamo, oltre che 18 differenti colorazioni, tutte dermatologicamente testate e prive dei più comuni allergeni come per esempio l’Ammoniaca, la Resorcina o il Profumo. Sono anche Nickel tested, proprio per garantire un’elevata tollerabilità.

La formula è costituita da:

SincroBiogenina®: combinazione brevettata di antiossidanti che assicura forza e protezione ai capelli

Hair Barrier Complex: complesso di ceramidi che ristruttura la fibra e sigilla il colore

PG3A®: attivo brevettato che protegge e lenisce la cute

l’Olio di Crambe Abyssinica e gli estratti di Lino e Calendula che assicurano morbidezza e lucentezza

Avere capelli sani passa anche attraverso un’alimentazione corretta, ricca di frutta e verdura, alcuni fra questi sono veri e propri alleati dei capelli: mandorle, uova, pesce sono fra questi. Non dimentichiamolo.