dove buttare le lampadine

Molto spesso ci capita di avere problemi con le lampadine e doverle buttare. Può capitare, infatti, che una lampadina si fulmini e siamo costretti a doverla sostituire.

Ovviamente consigliamo a tutti di prendere lampadine a basso consumo energetico. Si tratta di una pratica importante anche per risparmiare in bolletta.

Ci sono alcuni accorgimenti per smaltire correttamente le lampadine usate e in questo articolo vogliamo una volta per tutte fare chiarezza, perché chiunque come noi abbia a cuore l’ambiente deve interrogarsi su come differenziare al meglio anche le lampadine.

Stiamo bene attenti perché le lampadine non vanno nel vetro, così come sarebbe facile immaginare. Le lampadine tradizionali, quelle a incandescenza, vanno nel bidone dell’indifferenziato. Se avete una di queste e vi si rompe dovrete buttarla nei rifiuti indifferenziati.

Invece per le nuove tipologie di lampadine, quelle a basso consumo energetico, le lampadine fluorescenti e i Led, ricordatevi che si tratta di RAEE, ovvero di “rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Per smaltirle nel modo corretto l’opzione più semplice e immediata è andare a gettarla all’isola ecologica più vicina, e smaltirla correttamente tra i RAEE.

Altra possibilità è riconsegnarla al rivenditore opzioni per lo smaltimento. Ci penseranno poi loro a differenziarla nel modo corretto, dal momento che esistono anche numerosi consorzi che si occupano proprio del riciclo di questi materiali. Mi raccomando, allora, un po’ di attenzione in più!