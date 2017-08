Il 19 agosto saremo al Caselle Film Festival, quinta edizione per il Festival Internazionale del Cortometraggio sull’Ambiente, con il laboratorio di riciclo creativo Riduci, riusa, riutilizza, crea!

Il CFF è un festival – dal 18 al 20 agosto – dedicato agli audiovisivi a tema ambientale e naturalistico. Vuole proporre e premiare i giovani che raccontano il mondo della sostenibilità o mettono a fuoco problematiche legate all’ambiente nello spazio di un cortometraggio. Il Caselle Film Festival si svolge a Caselle in Pittari una città in provincia di Salerno nello splendido Cilento.

Il “Caselle Film Festival” e il Comune di Caselle in Pittari hanno come obiettivo la valorizzazione e la salvaguardia di tutto quello che oggi è ambiente, territorio e natura. Scopo principale della manifestazione è quello di sensibilizzare sempre più le persone a considerare l’ambiente e la natura come valori universali e preziosi, valori e risorse da proteggere e rispettare.

Le proiezioni sono gratuite fino ad esaurimento dei posti a disposizione, il sito per avere tutte le informazioni su questo particolare Festival potete è www.casellefilmfestival.it ma c’è anche un’aggiornata pagina facebook che merita un like www.facebook.com/Casellefilmfestival/.

Il nostro laboratorio di riciclo creativo sarà rivolto a tutti i bambini sabato 19 agosto. L’obiettivo come sempre è sensibilizzarli sui temi ambientali come la riduzione dei rifiuti, il riciclo, il riutilizzo degli oggetti secondo il motto che conoscete già: 100% creatività = 0% rifiuti.

I bambini saranno protagonisti della trasformazione degli oggetti da rifiuto a risorsa grazie alla creatività e alla condivisione. Dopo la parte creativa allestiremo una mostra aperta a tutti e abbiamo in serbo una piccola sorpresa per il più “green” di tutti!

Ciascuno porterà a casa la propria opera d’arte per continuare a sperimentare l’approccio di Riduci, ricicla, riutilizza, crea!

E’ un vero piacere essere quest’anno al Caselle Film Festival, grazie di questo invito. Per tutte le informazioni su partecipazione e prenotazione dei vostri bambini al laboratorio visitate questa pagina.