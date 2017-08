Incendi in Umbria, fiamme a Rocca San Zenone

SEgnaliamo ancora incendi qui in Italia, stavolta vicino Terni.

Questa volta è emergenza incendi nel Ternano, è infatti da lunedì che brucia la zona boschiva della Valserra. A causa dell’incendio, la Protezione civile della città umbra ha evacuato 59 residenti nell’abitato di Rocca San Zenone.

Il provvedimento, ha spiegato l’amministrazione, si è reso necessario dopo che, nel primo pomeriggio di martedì, il vasto rogo ha ripreso vigore, nonostante in mattinata la situazione sembrasse essere sotto controllo.

Non solo, si registrano incendi anche Perugia, Orvieto e Città di Castello, che sono stati interessati dalle fiamme in un giorno in cui i vigili del fuoco hanno deciso di non dare informazioni alla stampa per protestare sul caso della notizia “distorta” sui volontari di Ragusa.