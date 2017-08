Yerba Mate, ottima bevanda per gli amanti della natura

Conoscete la Yerba Mate?

Si tratta dell’infusione preparata con foglie di erba Mate, una pianta originaria del Sud America. Una bevanda antica, simile al tè, che risale all’epoca pre colombiana, infatti veniva consumata da indios guaranì che la bevevano con acqua fredda.

Grazie ai missionari gesuiti che si erano insediati nella regione del Paranà, il mate si diffuse in tutta l’America Latina. Famosissima appunto in Sud America da secoli, sta diventando sempre più famosa anche in Europa e in Italia.

Le proprietà e i benefici

Se non l’avete mai provata, la consigliamo perché è una bevanda dai numerosi benefici. Prima di tutto contiene Caffeina, ma in dosi minori rispetto al caffè. In più, è ricca di vitamina C e proteine, calcio, fosforo e ferro. Ma è soprattutto un energizzante.

In pratica riesce ad avere, oltre a effetti tonificanti e diuretici, anche la capacità di stimolare il metabolismo. Infine è ricco di polifenoli che hanno effetto antissodidante.

Secondo alcuni, infine avrebbe proprietà che aiutano a far perdere peso. Infatti bere Yerba Mate aiuta a bruciare calorie, ridurre l’appetito e in generale è una bevanda disintossicante.

Come si beve

Per preparare una bella tazza di yerba mate prendete le foglie di yerba e fate un infuso con acqua calda, riempendo il mate (un contenitore particolare che si ricava da una zucca o in alternativa una tazza in ceramica).

Per berla, obbligatoriamente, consigliamo la bombilla, ovvero una particolare cannuccia di metallo con un colino a una estremità. In questo modo il liquido viene filtrato e non si bevono direttamente le foglie, ma solo l’ottimo infuso. Lasciate in infusione per 10 minuti o un quarto d’ora e bevete.

Chi vuole può trovare la Yerba Mate su taragui e provarlo, siamo certi che non resterà deluso.