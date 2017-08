Il giardino di casa è un mondo a sé, un paradiso dove potersi rilassare e rigenerare e dove è possibile concedersi preziosi momenti di piacere magari con un idromassaggio, ecco perché acquistare una minipiscina è una soluzione ottimale. Considerato un lusso fino a pochi anni fa, oggi è un sogno accessibile grazie ai costi di installazione e manutenzione non più proibitivi come un tempo e ai numerosi modelli presenti sul mercato.

Il contatto diretto con la natura non mancherà di certo mentre concediamo qualche coccola al nostro corpo dentro a una minipiscina con idromassaggio: perfetta per vivere appieno il fascino e il relax del giardino. Un servizio di ultima generazione per tutta la famiglia che regalerà momenti unici e garantirà il comfort ideale, la corretta postura del corpo e la massima efficacia del massaggio, dettagli preziosi.

Semplice la sua installazione rispetto a quella che richiedono altri prodotti della stessa categoria, una minipiscina può essere a skimmer o a scolo. Nella prima tipologia l’aspirazione dell’acqua avviene attraverso gli skimmer, le tradizionali aperture sul bordo superiore della vasca, il sistema è semplice e probabilmente per questo sono molto diffuse. La seconda categoria invece è a incasso, lo sfioro dell’acqua viene posizionato direttamente nel terreno o nel pavimento e il ricircolo dell’acqua avviene tramite un meccanismo delicato e perfetto che garantirà un’acqua perfettamente limpida ogni giorno. L’unica accortezza da avere è installarla in un angolo del giardino dove ci sia la giusta consistenza del terreno per creare basi solide che riescano a reggere il peso della minipiscina una volta piena di acqua.

Dettaglio non da poco, la minipiscina è un ottimo rimedio contro il caldo soffocante dell’estate, ma anche contro il freddo delle giornate invernali. Installata sotto un gazebo o un pergolato che ci ripari dalle intemperie, infatti, ci potrà riscaldare con la sua acqua bollente, proprio come se fossimo in una vera Spa. Abbandonarsi al relax e dedicarsi al proprio benessere non è mai stato così semplice come con un idromassaggio che potrà essere scelto tra numerose tipologie e modalità in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, così come le dimensioni per le quali però si dovrà ben capire quante persone utilizzeranno la minipiscina. Se l’utilizzo verrà fatto da più persone, la dimensione dovrà essere inevitabilmente più grande.

Sono davvero molte le occasioni per sfruttare le potenzialità di questi prodotti che possono anche essere installati all’interno della vostra casa, se lo spazio in giardino non lo permettesse, per regalarsi quel relax e quella cura del corpo troppo spesso desiderata. Il sogno si avvera anche all’interno delle mura domestiche, a cambiare è soltanto l’ambiente circostante che potrà essere impreziosito da candele profumate che concilieranno il relax. Niente di più semplice e piacevole.

Sia da esterno che da interno, le minipiscine hanno vantaggi e comfort che sarebbe un vero spreco lasciarsi sfuggire.