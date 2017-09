Sfodera il tuo lato creativo con le tue foto

Una cosa è certa: grazie alle nuove tecnologie scattare foto è davvero molto semplice. Chi, ad esempio, nella galleria del proprio smartphone non ha le foto dei propri bambini piuttosto che quelle dell’ultima festa organizzata con gli amici o di quella vacanza al mare tanto attesa? Senza alcun dubbio, le nuove tecnologie sono di grande aiuto: basta, infatti, avere a disposizione un comunissimo telefono cellulare piuttosto che un tablet per cristallizzare per sempre un momento e renderlo indelebile nella mente. Alle volte, però, immortalare i momenti non basta e, così, si va alla ricerca di supporti su cui stampare le foto che abbiamo scattato per poterle avere sempre con noi. Un’idea a dir poco originale potrebbe essere quella di stampare le propre foto su un calendario piuttosto che sulla cover del proprio cellulare.

Per quanto riguarda i calendari, sia che si tratti della versione ad una sola pagina che della classica con tutti e dodici mesi, per quanto riguarda le foto non si ha che l’imbarazzo della scelta. Pur essendo vero che, in linea di massima, i calendari si è soliti stamparli con le foto dei bambini, non è affatto da escludere la possibilità di creare un calendario personalizzato con le foto più significative dell’anno. Volendo, si potrebbe anche optare per la versione da tavolo da posizionare sulla scrivania del proprio ufficio.

Lo stesso discorso vale per le cover degli smartphone. Proprio le cover sono una vera e propria moda. Di sicuro, la personalizzazione è l’alternativa preferita da tutti poiché consente di rendere il proprio smartphone ancora più speciale. Cosa c’è di meglio di leggere un sms o rispondere ad una telefonata magari di lavoro avendo sempre a portata di mano la foto di una vacanza piuttosto che quella di una giornata piacevole trascorsa con amici o parenti? Quella di stampare le foto sulla cover del proprio smartphone è un’idea a dir poco originale che offre la possibilità di dare libero sfogo alla propria fantasia. Si ha, ad esempio, la possibilità di stampare la foto del proprio figlio piuttosto che quella con la propria fidanzata o con il migliore amico. Insomma, chi proprio non riesce a fare a meno di scattare foto adesso ha la possibilità di stampare su moltissimi supporti per rendere ricordi indelebili.

Ma come fare per stampare le foto su un calendario piuttosto che su una cover in modo facile e veloce? Cewe è la soluzione che fa al caso di tutti coloro che vogliono trasformare un semplice scatto in qualcosa di molto più duraturo nel tempo. Stampare su ogni genere di supporto è davvero semplice oltre che rapido. Per stampare le proprie foto è sufficiente visitare il portale ufficiale Cewe, scegliere il supporto desiderato, indicare nel dettaglio le misure desiderate e caricare la foto o le foto che si intendono stampare. Visitando il portale, si ha anche la possibilità di optare per la comoda consegna a domicilio. Nell’eventualità in cui, poi, si dovesse decidere di regalare un calendario o una cover personalizzata ad amici e/o parenti, basterà scegliere la relativa opzione. Come è facile intuire, stampare le proprie foto su qualsiasi genere di supporto con Cewe è decisamente facile e veloce.

