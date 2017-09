Lavasciuga Eureka White Sound®

Pulizie “più rilassanti”, per scuole, ospedali e ambienti sensibili al rumore

L’esposizione a suoni indesiderati1 forti, e/o per lunghi periodi, è infatti dannosa per la salute e, anche quando non rechi danni permanenti, procura fastidio, affaticamento e distrazione. Anche nella scelta di una lavasciuga pavimenti è quindi importante tenere in considerazione la rumorosità della macchina.

In alcuni ambienti particolarmente silenziosi, inoltre, la percezione di cosa sia rumore viene amplificata ulteriormente dal contrasto che si genera con l’atmosfera e i suoni attutiti dell’area. Anche una pressione acustica di poco sopra la norma diviene così fonte di possibili disagi per i presenti.

E’ il caso di ospedali, case di riposo, scuole e biblioteche… tutti ambienti in cui un’atmosfera rilassata e senza disturbi è essenziale.

In questi luoghi anche le attività di pulizia, che in molti casi non possono essere condotte che in presenza di altre persone, devono essere svolte con minimo impatto acustico.

Aiutano su questo fronte la lavasciuga pavimenti Eureka, progettate con grande attenzione ai diversi contesti d’utilizzo e con soluzioni specifiche anche per contesti sensibili al rumore.

La qualità dei motori d’aspirazione installati, le particolari ruote in gomma (anti-rumore e anti-traccia), gli studi effettuati in corso di progettazione per contenere il propagarsi delle vibrazioni attraverso il corpo della macchina e, soprattutto, la speciale tecnologia WhiteSound® – pulito silenzioso, concorrono a rendere queste lavasciuga tra le più silenziose sul mercato.

Lavasciuga pavimenti Eureka per ospedali, scuole e contesti sensibili al rumore

Grazie a queste attenzioni, per ospedali, scuole e luoghi simili, le macchine Eureka preferite nella maggior parte dei casi sono le lavasciuga uomo a terra della serie E51-E61-E71-E81 in versione WhiteSound®, con pressione sonora percepita dall’operatore tra i 63 e i 65 dB (A) 2,3. Oppure le uomo a bordo E65-E75-E83-E85 WhiteSound®, con pressione sonora ad altezza operatore di 67,7 – 68 dB (A)2,3.

Oltre ad una grande silenziosità tutte queste macchine offrono grande efficienza e dimensioni adatte per il trasporto in ascensore e per passare dalle porte.

Le uomo a bordo

Le lavapavimenti a conduttore seduto di Eureka sono particolarmente compatte rispetto alla categoria di appartenenza, aggiungendo quindi alla silenziosità anche caratteristiche di comodità e velocità, oltre ad una posizione di guida frontale che permette una più completa visuale e, di conseguenza, maggior sicurezza d’utilizzo in prossimità di oggetti e angoli ciechi.

La linea di macchine ECOSsystem®

Le uomo a terra E51-E61-E71-E81 poi, così come la uomo a bordo E85, oltre che del WhiteSound® possono essere dotate di ECOsystem®, il rivoluzionario sistema Eureka che permette di riciclare in corsa la soluzione lavante, con enormi risparmi di acqua, detergente e tempo lavoro. Con queste macchine ai benefici della silenziosità si aggiungono anche quelli dell’economicità di gestione.

Infine, su molti modelli, è possibile installare DoseMatic®, altra feature particolarmente utile nei contesti sanitari, che permette di variare in tempo reale la concentrazione di detergente nella soluzione lavante. Per un pulito perfetto e senza sprechi, anche su pavimenti sporchi in modo non omogeneo.

—

1 “Suoni indesiderati” è la definizione comune di “rumore acustico”. “suono udibile che causa disturbo, o danno alla salute” è la definizione più precisa offerta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (Technical report No 11/2010).

2 Decibel dB(A)

Unità di misura della potenza o della pressione sonora. Il simbolo A è rappresentativo della curva di ponderazione utilizzata. Di seguito si riportano alcuni livelli di riferimento di pressione sonora:

0 – 5 dB(A) Soglia di udibilità

30 – 40 dB(A) Biblioteca

50 – 60 dB(A) Ufficio

70 – 80 dB(A) Conversazione

100 – 110 dB(A) Tromba Auto

115 – 120 dB(A) Martello pneumatico

> 130 dB(A) Soglia del Dolore.

3 La rilevazione della pressione sonora delle macchine Eureka è stata condotta secondo gli standard ISO 3744.