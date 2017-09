Mercatopoli, il nuovo negozio dell’usato

Stiamo assistendo a un cambiamento importante, il 44% degli Italiani compra usato, il giro di affari è di 18 miliardi, in Tv è pieno di programmi “auction” su come riutilizzare gli oggetti o vendere acquistare cose che non vengono utilizzate e noi tutti iniziamo a rivalutare i bauli o gli abiti fuori moda. Perché? Il risparmio economico rispetto all’acquisto di un oggetto nuovo, il suo sapore unico e non standardizzato che qualcuno chiama vintage, il minore impatto sul Pianeta.

Insomma l’usato è green, di moda e fa pure risparmiare! Siamo oramai entrati nell’economia circolare.



Era da un po’ che seguivo Mercatopoli e complice un trasloco mi sono decisa, ci vado. Prima però voglio capire bene come funziona. La sede più vicina a me di Napoli si trova a Pianura, è facile basta accedere al sito www.mercatopoli.it e selezionare la regione di appartenenza, si aprirà una scheda con le sedi divise per città, il numero di telefono, la grandezza e la mail di riferimento, la pagina Facebook con le recensioni degli utenti.

L’idea di dare una seconda vita agli oggetti è affascinante, pensate a quanto velocemente vengono sostituiti i giochi dai bambini che crescono e hanno nuovi interessi, oppure a quanto sono pieni i nostri armadi di capi che non indossiamo (alcuni studi arrivano a ipotizzare che sono il 20% dei nostri capi stipati nell’armadio venga utilizzato fra i vari cambi di stagione).

Mercatopoli è una linea di negozi generalisti dell’usato che a quello che possiamo immaginare affianca una particolare cura nell’esposizione degli oggetti: molti commenti sono “pulito e ordinato”, la trasparenza nelle caratteristiche di quello che è esposto con prezzi chiari, e personale legato al progetto in prima persona.

Sono gli addetti alla vendita a fissare il prezzo dell’oggetto e ovviamente il primo passo è controllare che sia pulito, senza difetti e funzionante. Gli oggetti vengono selezionati in base alla vendibilità, l’addetto stabilisce in base alla sua esperienza che probabilità ha di essere venduto e a quale prezzo, fissando così anche il rimborso per chi ha portato l’oggetto al punto vendita Mercatopoli. Provate a fare un giro curiosando nel negozio Mercatopoli più vicino a voi, lo farete per capire la tipologia di oggetti, i prezzi. Poi se volete iscrivetevi all’area riservata MyMercatopoli, quello sarà il vostro pannello di controllo.Se vi interessa qualcosa potete acquistare anche on line, c’è una vetrina, la descrizione del singolo oggetto e la spedizione arriva in tutta Italia. Gli oggetti vengono etichettati e suddivisi per categorie, dietro tutto questo c’è uno studio del layout lontano dal caotico mercatino dell’usato che siamo abituati a immaginarci.

Il concetto è semplice: vendi con noi gli oggetti che non usi più. Abiti dopo il cambio di stagione (ci siamo), libri già letti, vinili, spremiagrumi, regali di ex fidanzati e anche qualche abito da sposa.

Mercatopoli è un network di punti vendita fisici specializzati nella vendita di oggetti come nuovi, provenienti da privati che non li usano e hanno deciso di metterli in vendita. La maggior parte di questi è presente nel network in un unico pezzo, vorrai mica fartelo scappare?

Questa settimana sarò da Mercatopoli e vi racconterò la mia esperienza live. Quindi tenete d’occhio le nostre stories su Instagram e la pagina Facebook di Econote.it.