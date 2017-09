Arriva il Forum CompraVerde 2017

Torna il Forum CompraVerde-BuyGreen, un evento dedicato a politiche, progetti, beni e servizi di Green Procurement pubblico e privato. Due giornate di Stati Generali degli Acquisti Verdi per discutere le novità legislative, le best practices nazionali e internazionali, le opportunità in materia di acquisti verdi con convegni, workshop, sessioni formative, scambi one to one, spazi espositivi.

XI EDIZIONE, ROMA 12-13 OTTOBRE

Segnate questa data. Tra un mese esatto inizierà il Forum CompraVerde-BuyGreen, due giornate interamente dedicate al Green Procurement pubblico e privato per favorire la promozione della produzione e del consumo sostenibile. luogo d’incontro con buyer, partner, fornitori e potenziali nuovi clienti qualificati con interessi specifici nel settore, si presenta come una manifestazione diversa e originale, con aree e tavoli di lavoro che favoriscono le relazioni progettuali e commerciali, oltre alle sessioni partecipate. La manifestazione comprende: l’Area Espositiva, l’Area Convegni, l’Area Green Contact, e l’Area Formazione “GPP Academy”.

Dove

L’evento si terrà a Roma al Salone delle Fontane. Il Forum è promosso dalla Fondazione Ecosistemi, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il CONAI, Unioncamere, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, ICLEI e Banca Etica, si conferma anche quest’anno come vetrina e luogo di:

scambio delle buone pratiche di enti pubblici, realtà del mondo economico e produttivo e organizzazioni no profit;

di confronto e relazioni tra istituzioni, imprese e società civile organizzata;

di incontro tra domanda e l’offerta di beni e servizi, con caratteristiche green.

Da 10 anni il Forum promuove gli Acquisti Verdi. Questo format innovativo, l’esperienza maturata e il coinvolgimento di importanti stakeholder rendono l’iniziativa il più importante evento italiano ed europeo per le politiche, i progetti e le iniziative, pubbliche e private, dedicate agli acquisti verdi e sostenibili.

Il Forum, per favorire la sensibilizzazione necessaria a garantire il rispetto di tale obbligo, ha in programma convegni e seminari a cui partecipano organismi e delegazioni internazionali, istituzioni europee, nazionali, regionali e locali e un’area formativa gratuita, denominata GPP Academy.

La diffusione del GPP nel contesto italiano ed europeo, la sostenibilità come criterio orizzontale dei programmi europei, l’edilizia sostenibile, con particolare attenzione al ruolo dei fondi, l’alimentazione sostenibile, gli acquisti circolari che favoriscono la diffusione di materiali green e con contenuto riciclato, gli eventi culturali e cinematografici sostenibili sono alcuni dei temi centrali su cui si confronteranno relatori istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale ed altri stakeholder chiave.