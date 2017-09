Oggi vi voglio parlare di una colazione decisamente particolare. Sapete che amo follemente incominciare la mia giornata con il porridge, e sapete anche che mi piacciono le ricette “alternative”. Bene, oggi facciamo colazione con il porridge e…l’hummus! L’idea di rendere dolce la salsa a base di ceci, non è nuova anzi: l’hummus al cioccolato viene spesso utilizzato nella cucina vegetariana e vegana, dato che i ceci sono una ottima fonte proteica e si abbinano davvero con tutto. La novità, sta nell’aver messo l’hummus sopra ad una base di porridge: un veloce passaggio in frigo et voilà, la vostra colazione alternativa è pronta. E voi, siete pronti?

PORRIDGE DI HUMMUS AL CIOCCOLATO E ZUCCA

[Veg, senza zucchero ]

PORZIONI: 1

NOTE: per comodità ho utilizzato dei ceci in barattolo. Volendo potete utilizzare quelli secchi, fatti ammollare e poi cotti in pentola a pressione. Unico accorgimento è di farne cuocere una bella quantità, dato che per questa ricetta ne ho utilizzati relativamente pochi: potete impiegare i rimanenti in insalate, per l’hummus tradizionale, come accompagnamento di cereali o pasta…

Come fiocchi di avena ho utilizzato dei fiocchi piccoli aromatizzati al cacao. Se non li trovate potete utilizzare fiocchi di avena al naturale ed aggiungere un po’ di cacao in polvere. Se li trovate certificati gluten free potrete considerare questa ricetta anche adatta si celiaci.

Ingredienti:

30 gr di fiocchi di avena baby

latte di cocco q.b.

+

80 gr di ceci lessati

latte vegetale q.b.

2 cucchiaini di cacao amaro in polvere

sciroppo di agave o malto di riso q.b.

+

zucca cotta

granola per guarnire

+

5 gr di cacao amaro in polvere

acqua q.b.

Preparazione

Come prima cosa preparate il porridge che costituirà la base: mettete i fiocchi in una tazzina che possa andare nel microonde, ricopriteli di latte di cocco, mescolate e fate andare nel microonde alla massima potenza per mezzo minuto. Al termine controllate il grado di assorbimento del latte ed eventualmente aggiungetene un po’ e fate cuocere ancora qualche istante ( molto dipende dalla potenza del vostro forno ). In alternativa potete preparare il classico porridge in un pentolino sul fornello. Ottenuto un composto abbastanza denso, ponetelo sul fondo di una coppetta e compattatelo con il dorso di un cucchiaio. Mettetelo da parte. Preparate l’hummus frullando i ceci con il cacao, lo sciroppo ( secondo i vostri gusti ) e tanto latte vegetale quanto basta per ottenere un composto abbastanza denso. Anche in questo caso molto dipenderà dalla potenza del vostro frullatore: se ne avete uno potente potreste addirittura omettere il latte. Tagliate la zucca cotta a dadini, schiacciatela con una forchetta e disponetela sulla base di porridge. Versate sopra il vostro “hummus” e livellatelo. Preparate intanto una salsina col cacao e un goccio di acqua , quindi versatela sulla vostra coppetta di porridge e hummus. Mettete in frigo per una notte, decorate con granola o frutta e servite.