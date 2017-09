Zuppa di pomodoro raw

Eccomi, di ritorno dalle vacanze, con una ricetta veloce e facile. Una zuppa raw che, però può essere modificata, per renderla leggermente più appetibile anche a chi non è avvezzo alla cucina crudista. Trattasi di una zuppa di pomodoro, semplice e soprattutto veloce. Potete frullare tutti gli ingredienti a crudo, oppure, far passare velocemente i pomodori nel forno, per renderli più succosi e saporiti. Ovviamente, in questo ultimo caso, non sarà raw ( ma buona ugualmente ).

Un piccolo appunto sulle dosi: se il menù prevede altre portate, o decidete di servirla in bicchierini stile finger food, va bene per due persone ( o per quattro, raddoppiando le dosi ), altrimenti per una persona sola sarà perfetta come piatto principale, accompagnata da crostini.

Spero vi piaccia.