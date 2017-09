10 buone eco-abitudini che si possono insegnare ai bambini fin da piccoli

Insegnare uno stile di vita sano, semplice e rispettoso dell’ambiente ai bambini può sembrare semplice ma in realtà è più complesso si quello che noi immaginiamo. I bambini, infatti, imparano la maggior parte delle cose dall’imitazione e purtroppo non sempre ci sono buoni e rispettosi esempi fra le persone che incontrano.

Certo, il nostro ruolo è fondamentale, quindi ho pensato di stilare un elenco di 10 buone eco-abitudini alle quali possiamo abituare i nostri bambini fin da piccoli…a patto di seguirle anche noi genitori!

Per gli spostamenti che non la richiedono obbligatoriamente, tipo la spesa o lunghi viaggi, lasciamo a casa l’auto e scegliamo di muoverci in bicicletta, quando l’età del bimbo lo permette, o a piedi. Sarà un favore all’ambiente e al nostro corpo e un’ottima occasione per passare del tempo di qualità con i nostri bimbi!

Facciamo attenzione alla raccolta differenziata. Un rifiuto gettato nel bidone sbagliato può compromettere tutta la procedura di smaltimento e recupero. Scegliamo sempre cibi di stagione e possibilmente locali: così facendo ridurremo le emissioni nell’ambiente causate dal trasporto e sapremo sempre cosa stiamo mangiando. Se riusciamo coltiviamo delle piante in casa, un piccolo orto sarebbe perfetto. Prendersi cura di una pianta, vederne tutto il ciclo vitale e gustarne i frutti aumenta la consapevolezza nell’importanza della natura nei bambini. Consumiamo acqua del rubinetto o della fonte, purchè potabile. Così andremo ad eliminare molti rifiuti causati dalla plastica delle bottiglie. Quando siamo in vacanza, o in qualsiasi luogo privo di cestini, portiamo a casa la spazzatura. A noi non costa niente ma facciamo un gran regalo alla natura. Facciamoli stare il più possibile all’aperto, anche d’inverno. Rinforzeremo le loro difese immunitarie e renderemo speciali anche giornate di nebbia o neve. Scegliamo giochi il più possibile realizzati in materiali naturali come legno, bambù o similari. Sono belli e resistenti! Per una buona merenda scegliamo frutta o verdura. Oppure uno yogurt, una torta fatta in casa o qualcosa di genuino. Lasciamo stare merendine pronte che oltre a contenere ingredienti troppo zuccherini e aromi di vario genere causano molti rifiuti dovuti al loro packaging. Spegniamo il più possibile la televisione. Oltre a consumare energia ci priva di momenti preziosi da passare insieme alla nostra famiglia!

Quali eco-abitudini avete attuato in casa vostra?