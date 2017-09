La ricetta di oggi è perfetta per i primi freddi perchè, sebbene molto fresca e delicata, è a base di mandorle e cacao, ingredienti sani ma sostanziosi. Una mousse da servire in piccole coppette, oppure per completare macedonie, guarnire crostatine…o da mangiare a cucchiaiate! Oltre ad essere completamente cruelty free, è anche raw. Spero vi piaccia.

MOUSSE RAW AL CACAO

Ingredienti per 2 persone

30 gr di mandorle

1 cucchiaio di sciroppo di agave

1 cucchiaio di cacao crudo

Preparazione

La sera prima mettete le mandorle ad ammollare in acqua fredda. Al mattino scolatele, mettetele in un frullatore con lo sciroppo di agave ed il cacao ( potrete aggiungere altro sciroppo di agave, se vi sembrasse troppo amara ), quindi frullate alla massima potenza, fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Trasferite in due coppette, spolverizzate con altro cacao, quindi servite.