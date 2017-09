What’s in a cat’s mind? Cosa c’è nella mente di un gatto?

di Francesco Garzillo

Nel 1937 Freud scriveva alla principessa Marie Bonaparte:

“Meine liebe Marie ho appena ricevuto la Sua cartolina da Atene e il manoscritto dei libro su Topsy. Mi piace: è così commovente vero e reale. Non è naturalmente un lavoro analitico, ma dietro questa creazione s‘intravvede da parte dell’analista una ricerca di verità e di sapere. Esso dà proprio le vere ragioni del fatto degno di considerazione che si possa amare così profondamente un animale come Topsy (o la mia Jo-Fi): affetto privo di qualsiasi ambivalenza, la semplicità della vita libera dai conflitti della civiltà così difficili da sopportarsi, la bellezza di un’esistenza perfetta in se stessa. E malgrado la distanza nello sviluppo organico, v’è un senso di stretto rapporto, di innegabile appartenenza reciproca. Spesso quando accarezzo Jo-Fi mi sorprendo a canticchiare una melodia che, per quanto non portato alla musica, riconosco per l’aria (di Ottavio) del Don Giovanni: “Un vincolo di amicizia ci lega entrambi”.

Questo era il commento che Freud scriveva alla sua allieva Marie Bonaparte circa il manoscritto sul suo cane Topsy. Sono d’accordo con lui che scrivere un libro sulle emozioni degli animali non è un lavoro analitico… Il lavoro analitico presuppone per suo statuto la possibilità dell’incontro tra due soggetti che possano riflettere, ipotizzare, dare senso, interpretare sulla propria interiorità… Operazioni impossibili nel rapporto uomo/animale.

Ma, prosegue Freud, è qualcosa che riguarda l’analista nella sua “ricerca di verità e di sapere”, qualcosa che ha a che fare con la profondità dei sentimenti e delle emozioni, che l’analista vuole conoscere e capire. La mente dell’analista, sembra indicarci Freud, deve continuamente guardare alle emozioni vere e più radicate del nostro essere… e questo è forse anche uno dei principi cardinali nel procedere terapeutico.

Su tali presupposti vi presento oggi “La vita emotiva dei gatti” di Jeffrey Moussaieff Masson, che non è il solito manuale sui nostri amici felici, ma un libro che con il tono colloquiale di una chiacchierata fra amici cerca di esplorare il mondo emotivo dei gatti.

Jeffrey Moussaieff Masson – psicoanalista – nel 1980 ebbe l’incarico di direttore dei Freud Archives. All’epoca della stesura di questo libro aveva cinque gatti: Moko, Miki, Yossie, Minnalouche e Megalamandira con i quali trascorre le sue giornate in Nuova Zelanda. Così afferra e cerca di rimandarci quanto ha compreso del mondo emozionale dei gatti.

NARCISISMO

Opinione comune è che i gatti sono narcisisti, egoisti, freddi e altezzosi. Ma queste sono categorie dell’umano. Quando vediamo i nostri gatti fissarci con quell’aria che sembra indifferente e superiore in realtà ci mostrano solamente la consapevolezza per la loro dignità e contentezza di sè.

AMORE

Contrariamente alle credenze popolari i gatti, come tutte le creature, provano amore e affetto. Ma forse, a differenza degli umani, dimostrano il loro affetto soltanto se c’è… senza compiacenza e finzione.

ATTACCAMENTO

I gatti amano la libertà, ma sanno sviluppare un dolce senso di attaccamento per coloro che si prendono cura di loro. Il gatto cerca il contatto con l’uomo come quando lo accoglie al suo ritorno da lavoro.

GELOSIA

Emozione ben nota all’umano… Ma anche al gatto, seppur forse non consapevole. Legato all’istinto della territorialità non accetta la presenza di un altro gatto o di un’altra persona in casa, oppure che un altro animale utilizzi la sua cesta

PAURA

Emozione fondamentale per la sua sopravvivenza, come per l’umano: il gatto è sempre in allerta. Ma a differenza nostra, lo stato emotivo dei gatti è caratterizzato dalla capacità di vivere “solo nel presente” e pertanto non hanno paure immaginarie come gli uomini, ma timori provocati da fatti reali.

RABBIA

La rabbia si manifesta quando non viene rispettata la sua dignità. Si tratta di un’emozione collegata alla sopravvivenza e viene anticipata da vari segnali come il movimento della coda o il soffiare.

CURIOSITA’

“Curiosity killed the cat” dice il proverbio inglese. La curiosità, legata all’istinto predatorio, spinge il gatto al limite con il pericolo e la perdita di ogni prudenza… Ma per fortuna hanno sette vite.

APPAGAMENTO

Chi non conosce le fusa del gatto? Solitamente è attraverso le fusa che il gatto comunica l’emozione di appagamento, anche se a volte possono anche essere una vibrazione di affetto. Ama essere in pace con se stesso e quello che lo circonda, restando anche in contatto con le cose che ama. Non a caso, tende sempre a toccare con le zampe il padrone quando dorme sul letto o sul divano.