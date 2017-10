E’ ufficialmente l’ora di accenderei forni e di preparare tante belle torte! Questa di oggi è molto particolare, poichè a “legare” il composto, anzichè l’uovo, ci pensano i semi di Chia. I semi di Chia, che trovate in tutti i negozi di prodotti naturali e biologici, sono piccoli semi ricchi di Omega 3 che, mescolati con l’acqua, producono una specie di gel in grado di legare gli impasti sostituendo le uova. Un’altra particolarità di questa torta è il crumble finale, che dona croccantezza.

TORTA VEG CON CRUMBLE

Per una tortiera di 12 cm

3 cucchiaini di semi di chia+6 cucchiaini di acqua

50 gr di farina di riso

25 gr di fecola di patate

100 gr di amido di mais

80 gr di zucchero di canna

1/ 2 bustina di lievito

50 ml di olio di riso

150 ml di acqua fredda

2 carote

mirtilli

+

30 gr di fiocchi di avena

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaino di olio

Preparazione

Preparate il “finto uovo” mescolando in una ciotolina i semi di chia con l’acqua. Fate riposare per almeno un’ora: il composto dovrà diventare gelatinoso. Accendete il forno a 180°. In una terrina setacciate le farine con il lievito, unite lo zucchero di canna e mescolate. In un’altro contenitore mixate con il frullatore ad immersione l’acqua, l’olio ed il finto uovo. Unite questo composto alla farina e mescolate con le fruste fino ad ottenere un composto liscio. Unite la carota grattugiata, i mirtilli e un pizzico di cannella. Mescolate, quindi versate in una tortiera di 12 cm di diametro rivestita con carta da forno il composto. Preparate il crumble mescolando i fiocchi di avena, lo zucchero e l’olio, quindi disponete questo misto sulla superficie della torta. Infornate per 35′ circa, o fino a che uno stecchino inserito all’interno uscirà pulito. Spegnete, fate raffreddare e servite.