Un orto che guarisce

di Maria Mastrolonardo

C’è chi la chiama vitamina V o, in inglese, G: il verde – green- fa bene! A dirlo ormai sono diversi studi che evidenziano come il verde in città ha un effetto positivo sulla salute in senso lato.

Da tempo si assiste ad un ritorno della natura in città pensiamo alla diffusione degli orti urbani.

Chi si dedica a zucchine e pomodori sotto casa è in media più magro del vicino, del coniuge e dei parenti più pigri, con diminuzioni medie di un paio di punti dell’indice di massa corporea, più negli uomini che nelle donne. Secondo Gianfranco Porcile dell’Associazione medici per l’ambiente: «L’orto costringe a fare una pausa utile, a dedicarsi a una faticosa attività manuale e muscolare, a socializzare con altri appassionati di vanga e rastrello, a stimolare la mente per apprendere i segreti della terra». Anche la politica italiana ha intercettato questo trend con il recentissimo Bonus verde 2018, la nuova detrazione fiscale introdotta con la nuova Legge di Bilancio 2018: il prendersi cura di giardini terrazzi e balconi farà bene anche al portafoglio!

“Natura è un altro nome per salute”, diceva già alla metà dell’800 H.D.Thoreau. Certo, non si deve cadere nell’errore di applicare alla natura la logica medica e di considerarla una vera e propria medicina. Il suo potere di guarigione non si applica a gravi patologie, ma più in generale al malessere diffuso che ci fa sentire inspiegabilmente svuotati e inappagati, sino a creare un terreno fertile per ansia, problemi relazionali, depressione e tutti quei malanni fisici ad essi correlati un’esperienza assai comune per i moderni cittadini, in particolar modo se vive in contesti fortemente urbanizzati e tecnologizzati.

Entrare in contatto con la natura offre un’esperienza inedita nella cultura del tutto e subito: si impara ad aspettare, non si può forzare, ma si procede nella ciclicità del tempo della natura, ciclicità che appartiene a tutto ciò che vive: si esce dal tempo lineare degli orologi per entrare nel tempo circolare di eventi che ci sovrastano quali le stagioni e le maree, la germogliazione e la crescita, la fioritura e la fruttificazione. In giardino come nell’orto, quello che “guarisce” è una sorta di transizione metaforica e nel tempo l’accettare i processi naturali così come sono si trasferisce al sé della persona.

La natura si è inserita a pieno titolo come elemento fondante diverse pratiche terapeutiche destinate a migliorare la vita delle persone colpite da stress, disabilità varie, malati cronici, anziani, ma anche come programma riabilitativo per giovani e adolescenti e detenuti. Una tra queste è l’Ortoterapia.

Ognuno di noi può sperimentare una versione casalinga quando si prende cura delle piante fuori al balcone, di pochi vasi sul davanzale della finestra o sul terrazzo. Ma l’ortoterapia vera e propria nasce negli Stati Uniti grazie all’intuizione di Roger Ulrich che notò come i pazienti in cura presso un ospedale della Pennsylvania guarivano più rapidamente se la stanza in cui erano ricoverati era esposta sul grande giardino della clinica. Ulrich capì che un giardino armonico e ben curato poteva lenire un po’ il dolore e favorire a livello psicologico il processo di guarigione.

Dopo questo primo passo, compiuto a cavallo degli anni 70’-80’, sono stati fatti diversi studi ed esperimenti su giovani, anziani, disabili, pazienti psichici, riscontrando sempre ottimi risultati. Chi si prendeva cura di un orto aumentava l’autostima personale e la capacità di lavorare sia in autonomia e in gruppo. La American Horticultural Therapy Association, un’associazione che attualmente negli Usa si occupa di ortoterapia, promuove questa tecnica alternativa per tutte le persone ansiose e depresse, affiancandola alle normali terapie mediche. Pertanto l’ortoterapia o Terapia orticolturale entra a pieno titolo nell’ambito delle terapie occupazionali e consiste nell’affiancare il soggetto nella cura e nella gestione del verde, nella coltivazione di fiori, ortaggi ed altre piante.

In Campania sono più di mille gli orti urbani e anche a Napoli sono in aumento. Questo dato ci può solo far ben sperare! Come diceva Gandhi “dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo è dimenticare noi stessi”.