Torrone di Ognissanti

E' l'architetto di Econote.it. Le sue seguitissime notizie spaziano dalla sostenibilità edilizia all'arredo urbano. Ama l'arte e scova sempre nuovi autori che mettono al centro delle loro opere la natura. Vive a Napoli. Specializzata in Beni Architettonici e del Paesaggio, i suoi studi la portano ad interessarsi della tutela e del restauro dei Beni Culturali. Crede profondamente nell’intima connessione tra l’architettura e l’ambiente. Oltre a scrivere coordina diligentemente e con la massima precisione la redazione. Inoltre cura la grafica e l'impaginazione di ogni news. Sempre presente, meticolosa e puntuale, assicura quotidianamente le uscite di Econote.it. Ha un suo blog sull'arte e l'architettura: [email protected] View all posts by Tania Talamo →