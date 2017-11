Oggi vi propongo un muesli leggermente più articolato, perchè, anzichè limitarmi ad unire i fiocchi e qualche ingrediente speciale ( frutta secca, goccine di cioccolato…), l’ho fatto tostare in padella, dopo aver aggiunto un po’ di olio di cocco e di sciroppo di agave. Ho ottenuto una sorta di muesli-granola molto easy e veloce, che si conserva bene per qualche giorno chiuso in un barattolo. Io sono stata davvero basica, ma se a voi piace sperimentare, potete unire anche frutta secca, frutta disidratata, gocce di cioccolato ed abbondare con le spezie. Potete spaziare: a colazione, nello yogurt o nel latte, a merenda, come spuntino o come topping da mettere sulla frutta o sul gelato. Non è affatto dolce, quindi sta bene anche sulle insalate o sulle vellutate, per aggiungere un tocco crunchy.

MUESLI IN PADELLA

[ veg, senza zucchero]

PORZIONI: circa 2

NOTE: io ho utilizzato fiocchi di avena e fiocchi di segale, ma ogni tipologia di cereale in fiocco andrà bene. Potete utilizzare anche i fiocchi misti. Oltre alle spezie, potete unire anche qualche superfood, come polvere di maca, lucuma o bacche di goji.

Ingredienti:

3 cucchiai di fiocchi di segale

4 cucchiai di fiocchi di avena

1 cucchiaino di olio di cocco bio

1 cucchiaio di sciroppo di agave

1 cucchiaino di semi misti ( girasole, zucca, chia..)

cannella in polvere

zenzero in polvere

un pizzico di sale rosa

Preparazione

Mettete tutti gli ingredienti secchi in una ciotola. Unite anche l’olio di cocco ( o di semi) e lo sciroppo di agave, quindi mescolate per amalgamare il tutto. Ponete sul fuoco una padella antiaderente, fatela scaldare leggermente, quindi mettete i cereali e premete leggermente con un cucchiaio. Fate cuocere fino a quando il composto sarà dorato, muovendo leggermente il pentolino per non farli bruciare. Vi consiglio, a tal pro, di farlo in due o tre riprese. Mettete il muesli in un barattolo, eventualmente aggiungendo frutta secca o pezzetti di frutta disidratata. Utilizzatelo a piacere, anche come topping per gelati o dolci.