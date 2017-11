La ricerca che spiega gli occhi dolci dei cani

di Alessia Giacomardo

L’espressione tenera ed irresistibile da cucciolo che vedete nella foto di copertina ha un nome, AU101, attribuitogli da un team di scienziati che ha svolto un’interessantissima ricerca sulla comunicazione tra l’uomo ed il suo migliore amico.

Chi ha esperienza con gli animali domestici ha sempre l’impressione che essi comunichino le proprie esigenze agli umani, non solo con i gesti, i movimenti delle zampe o della coda, ma anche con le espressioni del volto.

Una ricerca britannica ha confermato che non si tratta solo di un’impressione di proprietari affezionatissimi, ma di un’evidenza scientifica. La rivista Scientific Reports ha infatti pubblicato circa un mese fa i risultati di uno studio condotto presso l’università di Portsmouth con 24 cani di razze ed età diverse (da 1 a 12 anni), tutti cresciuti all’interno di una famiglia tedesca.

I cani erano posti a circa un metro da una persona sconosciuta, e filmati durante quattro diversi atteggiamenti: dare loro attenzione con una crocchetta in mano, dare loro attenzione senza cibo, mettere in atto entrambi questi comportamenti girati di schiena. Le registrazioni sono poi state analizzate sulla base di un database di precise espressioni, classificate in base ai muscoli messi in movimento.



La maggior parte delle espressioni facciali compariva quando percepivano di essere osservati, ed erano una risposta all’interesse da parte degli umani, non alla presentazione di cibo. Da ciò il team di studiosi guidato da Juliane Kaminski ha dedotto che l’espressività del muso dei cani non è semplicemente la manifestazione involontaria di uno stato emotivo, come si è a lungo ritenuto per molti animali, ma dipende dal grado di attenzione rivolto loro dagli umani, costituendo perciò un tentativo intenzionale di comunicazione, fatto di processi cognitivi ed emotivi.

In particolare, l’espressione che chi ama i cani bene conosce, con occhi grandi e un po’ tristi e sopracciglia inarcate (l’ AU101 cui si accennava all’inizio), appare quando l’uomo si rivolge ad un amico peloso conosciuto o sconosciuto. La cosa sorprendente è che questa mimica è molto simile a quella dei bambini piccoli cui l’uomo è geneticamente predisposto a dare attenzione: un elemento che ha indotto il team di Kaminski, supportato da precedenti ricerche, a ritenere che i cani osservino costantemente i comportamenti degli umani con cui interagiscono, in modo diverso da altre specie animali, anche se per il momento non è possibile chiarire se siano in grado di cambiare espressione per manipolarli.



Si ipotizza che ciò sia frutto di un processo evolutivo lungo quanto i 30.000 anni di convivenza tra l’uomo ed il cane, che si è adattato al suo modo di esprimersi prevalentemente facciale.

Ampi studi sono stati fatti in passato anche sui comportamenti e le espressioni dei gatti, amici dell’uomo fin dai tempi degli antichi Egizi, dimostrando ad esempio che quelli che vivono all’interno delle famiglie sviluppano una gamma di espressioni vocali molto più ampia, in risposta all’interazione umana, imitandone perfino i toni.

E’ ormai chiaro dunque che gli animali interagiscono con gli uomini non solo per istinto, ma per una serie di processi cognitivi ed emotivi fatti di bisogni, comunicazione, affetto, memoria, abitudini, che li rendono davvero amici unici e speciali, la cui presenza in famiglia può regalare benessere e serenità.