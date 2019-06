Il giardinaggio e la cura del verde in Germania

Appena si arriva in Germania quello che sorprende di più è sicuramente il verde. I Tedeschi hanno una grandissima passione per il giardinaggio, per le piante ed i fiori. Ci sono una miriade di negozi specializzati solamente in questo: piante da interno ed esterno, erbe e fiori di tutti I tipi, con grande assortimento, è un piacere per gli occhi e per chi ama la natura.

Il giardinaggio richiede molto lavoro, conoscenza ed anche pazienza e tempo. Tutte cose che oggigiorno non abbiamo, purtroppo. O meglio, a causa della vita frenetica, molti di noi si concentrano su altre cose, forse meno importanti.

Il giardinaggio è impegno quotidiano

Tornando al giardinaggio, per riuscire bene in questa attività bisogna sapere quali piante vanno bene in base alla posizione, il clima, saper quanto acqua hanno bisogno. Ed è soprattutto un investimento notevole di soldi e un grande impegno giornaliero.

Anche chi ne sa poco di giardinaggio spesso resta affascinato da un bel giardino, tenuto bene. Se si vive in campagna sicuramente c’è molto più spazio per fare giardinaggio ed anche la vita ha un passo più lento, permettendo la gente di potersi dedicare ad attività del genere.

Giardinaggio nelle scuole?

Il giardinaggio, secondo molti, può avere un effetto terapeutico sul corpo e la mente. Non dovrebbe essere trascurata o sottovalutata ma incentivata anche nei contesti urbani. Dovrebbero esserci corsi, bisognerebbe insegnare questa pratica nelle scuole, così da permettere un contatto più stretto con la natura fin dalla più tenera età. In questo modo sicuramente si avrebbe un effetto positivo sullo sviluppo dei bambini e sensibilizzazione a mantenere i giardini puliti, coltivati e più amore per il verde.

C’è tanta soddisfazione nel crescere le piante; i bambini ed adolescenti avrebbero più rispetto per l’ambiente e, di conseguenza, sarebbero più portati a prendersene cura, invece di trascurarlo e degradarlo come spesso accade.