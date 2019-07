Alzi la mano chi non ne ha almeno una a casa.

Le vecchie videocassette hanno segnato l’adolescenza di tutti quelli nati negli anni 80. Ma ora non si usano più, sostituite dai dvd, dai blue-ray e dai film su Netflix.

Dove buttare le vecchie vhs

Ma può succedere che, stipate negli armadi, saltino fuori le vecchie cassette vhs, che sta per Video Home System. Il Video Home System è un sistema di videoregistrazione standard in formato analogico su supporto meccanico.

Nato negli anni 70 e sviluppato dalla dalla compagnia giapponese Victor Company of Japan, ebbe grande successo negli anni 80 e 90, per poi incontrare un rapido declino.

Le guardiamo, le nostre videocassette, e non sappiamo più che farne, anche perché probabilmente non abbiamo più il videoregistratore per vederle.

Quindi prendiamo la decisione di buttare le videocassette. Sì, ma dove?

Sempre che non decidiate di conservarle in quanto degli oggetti legati a un immaginario lontano, che non tornerà più – o forse sì, sono tornati i dischi in vinile… – l’unica soluzione per smaltirle e buttarle nell’indifferenziato. Sebbene l’involucro esterno al nastro sia fatto di plastica, questa non è una plastica riciclabile e quindi deve essere buttata nel bidone dell’indifferenziato.

Prima di farlo però, potreste pensare di convertire il contenuto delle vhs in dvd, per non perdere i ricordi. Una volta fatto, raggruppatele e mettetele in un sacchetto per buttarle nell’indifferenziato. Qualcuno, armato di creatività, le ricicla usandole come portaoggetti – svuotandole dei nastri interni – o addirittura come mensole o fermalibri. Ma, se non siete creativi e bravi nella creazione manuale, l’unica soluzione è buttare le vecchie vhs.