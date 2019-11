Per gli amanti del caffè del bar la miglior soluzione domestica è sicuramente il caffè in capsule di prima qualità. Il caffè è molto più di una semplice bevanda perché è un rito, un momento di incontro ed è il segno di un nuovo inizio. Per questo bere un buon caffè non significa semplicemente mandare giù una bevanda calda ma godersi un piccolo momento di gusto e ritrovare la carica da soli o in compagnia. Ecco perché se sei un amante del caffè dovresti prendere in considerazione il caffè in capsule. Esse ti offriranno un caffè buono come quello del bar direttamente a casa e ogni volta che ne vorrai una bella tazzina calda. Le capsule Bialetti, per esempio, sono la scelta giusta per chi cerca un prodotto d’eccellenza.

Tutto il piacere del caffè caldo e cremoso

Il caffè in capsule offre un’esperienza di gusto unica grazie a miscele gustose tradizionali o aromatizzate e lo fa sia in formato macinato che in quello pratico delle capsule caffè. La particolarità è che potrai trovare sia capsule Bialetti per le macchine espresso prodotte dal marchio che le capsule compatibili per macchine come Nespresso e Dolce Gusto. Per questo non dovrai più preoccuparti della compatibilità delle capsule per caffè e potrai acquistarle sempre in tutta comodità. In pochi attimi e in poche mosse potrai degustare il caffè cremoso e corposo come quello del bar direttamente a casa tua, scegliendo tra i gusti e le macinature che più preferisci. Con le capsule compatibili caffè e ginseng saranno sempre a portata di mano inondando la casa di aromi intensi e profumati.

Scegliere solo i migliori per avere il miglior caffè

La comodità del formato in capsule riguarda anche e soprattutto la possibilità di degustare ottimi caffè aromatizzati al gusto di nocciola, cioccolato e vaniglia o di optare per una bevanda al ginseng energizzante e revitalizzante. Il tutto con una sola macchina pratica, dal design esclusivo disegnato per adattarsi a tutte le cucine. Al mattino basterà inserire la capsula e pigiare sul tasto di avvio per avere in pochi attimi un caffè di vero gusto, firmato dall’esperienza secolare di Bialetti, l’azienda leader sul mercato del caffè buono e vero vanto Made in Italy.

La storia del caffè espresso in pratico formato tascabile

Affidandosi a Bialetti per le capsule compatibili e originali per caffè si sceglie un marchio iconico, presente sul mercato da oltre ottant’anni, nonché inventore della prima vera Moka domestica che dal 1933 presenzia nelle cucine di tutti gli italiani e non solo. Bialetti è il marchio nato dall’ingegno di Alfonso Bialetti che si ispirò ad un principio semplice grazie al quale diede vita al vero espresso fatto in casa, così come lo conosciamo e apprezziamo oggi. Affidarsi a questo marchio significa scegliere esperienza e sapienza rispetto a quello che non è un semplice piacere quotidiano ma un vero e proprio rito di gusto, convivialità ed energia.