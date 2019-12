In un mondo sempre più inquinato, in una società che ormai ha preso coscienza della necessità di un cambio di rotta, per fronteggiare la deriva dell’ambiente, sono le piccole e le grandi scelte a fare la differenza.

Per questo motivo sono sempre più le aziende impegnate concretamente per la mobilità sostenibile. Snam, che è la principale utility regolata del gas in Europa, da oltre 75 anni realizza e gestisce infrastrutture sostenibili e tecnologicamente avanzate che garantiscono la sicurezza energetica.

Ed è in questa ottica che Marco Alverà amministratore delegato di Snam, nell’ambito del piano strategico al 2023, conferma che l’azienda ha dedicato 1,4 miliardi di euro di investimenti al programma SnamTec (Tomorrow’s Energy Company)

Gli obiettivi di questo programma? Porre le basi dell’azienda energetica del futuro, guidata dal CEO Marco Alverà, puntando sulla sostenibilità e l’innovazione nel core business e su attività in settori “green” come la mobilità sostenibile, il gas rinnovabile e l’efficienza energetica.

Il progetto SnamTec, infatti si focalizza in particolare su tre aree:

sostenibilità ambientale del core business con circa € 700 milioni di investimenti per ridurre le emissioni di metano del 40% al 2025 (rispetto al precedente target del 25%) e le emissioni complessive di CO 2 equivalente “Scope 1” e “Scope 2” del 40% al 2030 tramite l’avvio delle prime sei centrali ibride elettrico-gas (€ 250 milioni di investimenti), una campagna di misura ed eliminazione delle emissioni, l’adeguamento tecnologico di alcune turbine a gas, la sostituzione massiva di componentistica di rete in ottica di riduzione delle emissioni di metano, il maggiore utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica degli edifici aziendali;

iniziative per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della rete con investimenti per circa € 350 milioni (progetto "smart gas" per la manutenzione degli impianti con nuove tecnologie, più dell'85% degli asset ispezionati da remoto al 2023, droni e satelliti per il monitoraggio delle infrastrutture, nuovi servizi commerciali e previsione della domanda gas tramite reti neurali);

investimenti per la transizione energetica per € 400 milioni (infrastrutture di biometano, mobilità sostenibile ed efficienza energetica e Small-scale LNG) determinanti per l’avvio dei relativi settori.

Non si tratta di un investimento da poco, visto che nel complesso a questi tre nuovi business sono dedicati 400 milioni di euro.

Nella mobilità, Snam promuove lo sviluppo del gas naturale – sotto forma di CNG (gas naturale compresso), LNG (gas naturale liquefatto) e biometano (gas rinnovabile) – come fonte di alimentazione pulita, efficiente ed economica per i veicoli leggeri e pesanti.

“Con il nuovo piano al 2023 – commenta l’amministratore delegato di Snam Marco Alverà – rafforziamo il ruolo di Snam nella transizione energetica e proseguiamo il percorso di crescita e di remunerazione degli azionisti facendo leva sui risultati raggiunti in questi anni, sulla maggiore efficienza operativa e sulla riduzione degli oneri finanziari, sulla totale integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nella gestione dell’azienda e su uno scenario di mercato nel quale le nostre infrastrutture hanno un ruolo sempre più centrale per la decarbonizzazione.

Abbiamo voluto destinare maggiori risorse all’innovazione e all’accelerazione dei nuovi business green del progetto SnamTec, pari a oltre il 20% del totale degli investimenti al 2023, per accrescere la presenza di Snam nel settore del biometano, confermare l’impegno nella mobilità sostenibile e nell’efficienza energetica ed essere tra i pionieri nell’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico pulito del futuro”.

Nell’arco del piano Snam investirà 50 milioni di euro nella realizzazione di circa 150 stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano (gas rinnovabile da rifiuti organici e scarti agricoli e agro-industriali) per automobili, camion e autobus.

Questo video, realizzato dall’azienda, ci spiega meglio il programma SnamTec, che accompagna la transizione verso i gas rinnovabili e la rete 4.0. Ecco quindi un nuovo sistema digitale integrato che rivoluziona la gestione delle infrastrutture energetiche, dalla progettazione all’esercizio, dalla manutenzione alla dismissione.

Tutto ciò è un grande passo in avanti per l’ambiente, perché rispetto ai carburanti tradizionali, il gas naturale abbatte le emissioni: se confrontato ad esempio con la benzina abbatte sostanzialmente particolato (-97% PM10) e ossidi di azoto (-75% Nox) e riduce sensibilmente l’anidride carbonica (-33% Co2), assicurando anche significativi risparmi economici2 (fino al 60% su un pieno) ai consumatori.

Anche per i trasporti pesanti, il gas naturale sotto forma di LNG è la miglior soluzione disponibile, riduce infatti le emissioni inquinanti e quelle climalteranti.