Il Parteciprato è felice di annunciare che a partire da oggi ospiterà presso i propri spazi il FantaOrto, un format di giardinaggio terapeutico per anziani fragili a rischio isolamento sociale, Alzheimer e patologie dementigene, voluto da Walter Vinci Onlus, l’associazione milanese che dal 2008 si occupa di cultura, prevenzione e sostegno delle fragilità.

Il Parteciprato è uno spazio verde polifunzionale, accessibile e fruibile a tutti, dove è possibile incontrarsi e scambiare idee. Nato a settembre 2021 con la fondazione dell’associazione Parteciprato APS, lo spazio ha visto nascere molti progetti che nel corso del primo anno hanno portato alla creazione di 18 vasche degli orti urbani gestite dai soci, dell’orto didattico OrtiAMO della vicina scuola Pietro Micca, dell’area dedicata al book crossing, del prato delle biodiversità e di molti arredi co-creati insieme ai soci e ha ospitato numerosi laboratori, feste di quartiere e iniziative dedicate a bambini e adulti.

L’obiettivo del Parteciprato è mettere a disposizione del quartiere un luogo di aggregazione in cui riconoscersi, stimolando la partecipazione attiva alla vita comunitaria soprattutto dei soggetti più fragili. Per sua natura, quindi il progetto del FantaOrto si sposa pienamente con questo intento, arricchendo il Parteciprato e trasformandolo ancora di più in uno spazio di contaminazioni e legami, fuori dal tempo e dai ritmi frenetici della zona, in cui godere del contatto con il verde e rilassarsi, offrendo anche a chi è più fragile stimoli di tipo cognitivo, sensoriale e motorio.

“Il verde rappresenta una vera e propria terapia non farmacologica per le persone che soffrono di Alzheimer, demenza e Parkinson, sostenendo e contrastando alcune problematiche caratteristiche di queste patologie, come il disorientamento spazio-temporale, i disturbi cognitivi, l’agitazione e le alterazioni dei movimenti”, spiega Marta Vinci, tra le fondatrici dell’associazione Walter Vinci Onlus e coordinatrice dei suoi servizi. “Il FantaOrto è pensato anche come spazio per far incontrare i caregiver e favorire la comunicazione e lo scambio con i familiari, aiutandoli a superare il carico e l’isolamento legati alla gestione della malattia”.



Per inaugurare il nuovo spazio il Parteciprato ha organizzato la FantaFesta di primavera, un pomeriggio aperto a tutti che si terrà sabato 25 marzo a partire dalle ore 15.30 e che prevede: giochi, laboratori, lettura di libri a tema nonni e bambini, merenda per i più piccoli e ulteriori attività di giardinaggio e piantumazione da svolgere insieme per adulti e bambini, oltre a un aperitivo dedicato ai soci.

Durante la festa si esibirà il coro SonoraMente, nato da un altro importante progetto dell’associazione Walter Vinci: un format di musicoterapia e canto corale strutturato per persone dalla memoria fragile.

Il programma completo della giornata prevede l’inaugurazione del FantaOrto insieme alle autorità del Comune di Milano e della vasca dell’incontro dove bambini e anziani pianteranno insieme i semi dei “Non ti scordar di me” simbolo dell’associazione.

“Siamo felici di festeggiare l’arrivo della primavera insieme a nuovi amici di ogni età coinvolgendoli in una giornata di incontro, gioco e confronto alla scoperta del verde, della musica, della diversità e di tutto quello che lega il nostro passato e il nostro futuro”, conclude Andrea Abenavoli, presidente di Parteciprato APS. “Anche in questa occasione vorrei ringraziare tutti quelli che credono e sostengono il nostro progetto e ci spingono ogni giorno a fare del nostro meglio per creare qualcosa di nuovo e positivo. Per primi voglio ringraziare i nostri instancabili soci e il Comune di Milano e il Municipio 8 che ci hanno affidato questo spazio e poi tutte le associazioni firmatarie come l’Istituto Comprensivo Statale Gattamelata, le associazione Genitori Pietro Micca e Agisco, la Cooperativa Eliante, Europomice, Genitori Antismog, il Gruppo Anchise, Massa marmocchi, Spazio Capoeira Disequilibrio e tutte le nuove realtà associative con Walter Vinci Onlus che arricchiscono la nostra proposta rendendo il Parteciprato sempre più vivo e centrale per il nostro quartiere”.

Domenica 26 marzo, al Parteciprato si terrà il primo incontro aperto dedicato ai familiari delle persone con Alzheimer e malattie affini e chiamato “Gruppo ABC”. Scopo dell’incontro, organizzato per le ore 11 sarà individuare modi di parlare e comunicare nella vita quotidiana nonostante la malattia. L’incontro sarà condotto da Paolo Vigorelli, medico psicoterapeuta, promotore dell’ApproccioCapacitante insieme a Daniela Pellerino, counselor, conduttrice di Gruppi ABC.